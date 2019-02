Potsdam

Mit Höchsttemperaturen um die zehn Grad bleibt es zwar am Wochenende noch etwas kühl in unserer Region – aber das hat die Märker auch kürzlich schon nicht davon abgehalten, die ersten Sonnenstrahlen in Straßencafés oder beim See-Spaziergang zu genießen. Und am Wochenende gibt es Sonne satt! Hier sind Tipps für alle, die es in den kommenden Tagen an die frische Luft zieht:

Für Aktive: Winterbaden und Winterspielplatz in Neuruppin

Das Winterbaden im Ruppiner See findet jedes Jahr statt. Quelle: Peter Geisler

Zum 7. Neuruppiner Winterbaden wird am Sonnabend (23.2.) um 14 Uhr am Steg vom Resort Mark Brandenburg in den Ruppiner See gestiegen. Wer mitbaden will, meldet sich ab 13 Uhr in der Therme oder vorab telefonisch unter 0171/1 72 08 73 an. Nach dem Bad wird sich mit Glühwein, Barbecue und in der Thermalsole aufgewärmt.

Im Neuruppiner Fontaneschulzentrum (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren mit ihren Eltern und Freunden. Zur Stärkung gibt es kostenlos gesunde Snacks – Getränke und Kuchen indes zum kleinen Preis. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken.

Für Hobby-Gärtner: Workshop zum Weidenschnitt

Den fachgerechten Bechnitt von Ästen kann man am Wochenende lernen. Quelle: Naturpark Nuthe-Nieplitz

Der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung lädt für Sonnabend, den 23. Februar, zu einem Workshop ins Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, nach Blankensee ein. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Thema des Workshops: „Weidenarchitektur – Pflegeeinsatz Kopfweidenschnitt“.

Nach einer kurzen Einführung zur ökologischen Bedeutung der Kopfweiden in der Region widmen sich die Teilnehmer dem fachgerechten Schnitt der Ruten und Äste. Unter Anleitung des Experten Matthias Jandke können auch Laien neue Erfahrungen sammeln und ihren Beitrag zur Pflege dieses wertvollen Biotops leisten.

Interessante Informationen rund um das Korbflechten erhalten die Teilnehmer des Workshops von Angela Schneider, die regelmäßig Handarbeitsabende in der „Bauernstube Tremsdorf“ anbietet. Für einen kleinen Imbiss zur Stärkung der Workshop-Teilnehmer ist gesorgt. Wer Astscheren und Handsägen zur Verfügung hat, wird gebeten, diese zum Workshop mitzubringen. Bitte Handschuhe sowie festes Schuhwerk tragen.

Wer bei dem Workshop mitmachen möchte, sollte sich vorher bitte anmelden. Das Naturparkzentrum nimmt Anmeldungen unter Tel. 03 37 31/70 04 62 und schriftlich per E-Mal an mail@besucherzentrum-glau.de entgegen. Weitere Informationen dazu sind im Internet auf www.naturpark-nuthe-nieplitz.de zu finden.

Lesen Sie auch:

Für Kulturliebhaber: Fontane-Radtour an der Havel

Schloss Plaue Quelle: TMB-Fotoarchiv/Steffen Lehmann

Eine Radtour auf dem Havel-Radweg bietet nicht nur eindrucksvolle Naturerlebnisse entlang der Havelseen, sondern führt zugleich durch Preußens Landschaft und Kulturerbe. Ein echter Geheimtipp in dieser Hinsicht liegt ein paar Kilometer westlich von Brandenburg an der Havel: die Fischerstadt Plaue am gleichnamigen See, zu dem sich die Havel hier verbreitert.

In Plaue pflegte Theodor Fontane seine Freundschaft zu dem Gutsbesitzer Carl Ferdinand Wiesike. „Unter Plaues ewig blauem Himmel“ genossen Sie Gespräche über Schopenhauer und Homöopathie. Wiesikes Villa, seine Grabstätte und neun weitere Stationen, die Fontane in Plaue besuchte, allen voran das Schloss und der Schlosspark, kann man auf dem Fontaneweg entdecken. Auf dem gut ausgebauten Havel-Radweg kommt man gut in das Havelstädtchen, das über die B1 auch mit dem Auto bequem zu erreichen ist. Fontane selbst reiste mit Bahn und Postkutsche an.

>> Hier gibt es die komplette Beschreibung der Route.

Für Tierfans: Wandern in Germendorf

Riesenspinne im Tierpark Germendorf. Quelle: MAZ

Insgesamt 650 Tiere, vom Alpaka bis zum Zebu sowie 86 Urzeitmodelle – eine gruselige Spinne – warten auf große und kleine Besucher im Tier- und Urzeitpark in Germendorf (Ortsteil von Oranienburg). Das 69 Hektar große Gelände, zu dem auch ein Freizeitpark gehört, lädt ganzjährig von 9 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein.

Alleine die Wanderwege in dem großzügigen Gelände erstrecken sich über 6, 1 Kilometer. Auf zahlreiche Spielplätzen können Pausen eingelegt werden. Wer den Winter vermisst, kann auf der ganzjährig geöffneten Eisbahn seine Runden drehen. Und ist es doch zu kalt, gibt es sogar eine beheizte Spielhalle für Kinder. Einem gelungenen Familienausflug steht also nichts im Wege. www.freizeitpark-germendorf.de, täglich von 9 bis 17 Uhr.

Für Karnevalisten: Fastnacht feiern im Hohen Fläming

Schon bei der Fastnacht in Zellendorf ging es hoch her. Quelle: Isabelle Richter

Der Fastnachtstrubel im Hohen Fläming ist voll im Gange. Am Wochenende geht es in vielen Dörfern rund bei der Traditionspflege. Zur Weiberfastnacht wird für Sonnabend (23.2.) nach Lehnsdorf eingeladen. Der Trubel startet um 14.30 Uhr mit dem Kindertanz in Kostümen. Zum Fastnachtstanz der Erwachsenen mit der Band „Let’s Dance“ ist Einlass ab 20 Uhr.

Die Fastnacht in Lüsse wird gefeiert am Sonnabend zunächst mit dem Kindertanz. Er startet um 14.30 Uhr im Gasthaus „Alte Scheune“ im Hotel der Familie Sternberg. Dort geht es am Abend auf Einladung des Feuerwehrvereins dann ab 19.30 Uhr rund auch für die Erwachsenen.

Die Platzmeister sowie der Sport-, Traditions- und Feuerwehrverein Niederwerbig/ Jeserig laden für Sonnabend ab 20.30 Uhr zum Tanz mit Dobbys Liveband ein. Gefeiert wird in der ehemaligen Gaststätte in Niederwerbig. Am Sonntag wird sodann gezimpert. Start ist dazu um 10 Uhr in Jeserig.

Von MAZonline