Winterferien! Ab heute rollt die Reisewelle

Potsdam. Zum Beginn der Winterferien in Brandenburg und Berlin rollt heute die erste Reisewelle. Schon ab Mittag sollten sich Urlaubsreisende darauf einstellen, empfiehlt der ADAC. Mit erhöhter Staugefahr ist sowohl heute Nachmittag als auch morgen Vormittag zu rechnen. Der Automobilclub empfiehlt allen Reisenden, möglichst am Samstagnachmittag loszufahren.

Hohes Verkehrsaufkommen im gesamten Osten

Mit hohem Verkehrsaufkommen müsse im gesamten ostdeutschen Raum gerechnet werden, so der ADAC. Denn am 5. Februar beginnen auch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Winterferien.

Betroffen sind alle Hauptachsen: Folgende aktuelle Baustellen führen zu zusätzlichen Beeinträchtigungen:

A 10: Die Großbaustelle Michendorf auf dem südlichen Ring bleibt ein Nadelöhr. Wer aus Südosten oder Osten (A 12/13) Richtung Norden unterwegs ist oder umgekehrt aus Richtung Norden in die südlichen Gebirge fährt (A 11/24) sollte als Umfahrung die nördliche und östliche A 10 nutzen.

A 9: Richtung Leipzig/München behindern viele Baustellen den Verkehrsfluss.

A 12: Richtung Frankfurt (Oder) verschärft der hohe West-Ost-Transitverkehr zusätzlich die Beeinträchtigungen durch Baustellen.

A 2: Viele Baustellen in Niedersachsen können zur Staufalle werden.

A 19: Richtung Rostock belastet die Baustelle an der Petersdorfer Brücke bei Waren den Verkehrsfluss.

