Potsdam

Der brandenburgische Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) tritt zurück, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Am Vormittag sei eine Pressekonferenz von Gerber und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) geplant. Hintergrund des Rücktritts seien persönliche Gründe, hieß es aus Regierungskreisen.

Vertrauter von Matthias Platzeck

Gerber ist einer der altgedienten Potsdamer Politprofis und gilt als hervorragend vernetzt. Viele betrachteten ihn als einen der letzten Verbliebenen aus der Vertrauten-Gruppe des ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD). Bevor Gerber Minister wurde, leitete er von 2009 bis 2014 die Schaltzentrale der Macht, die Potsdamer Staatskanzlei. Als strategischer Kopf führte er die Regierungsgeschäfte dort geräuschlos. Wer ihm jetzt im Kabinett Woidke nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt.

Gegner des raschen Kohle-Ausstiegs

Der scheidende Minister hat ein wichtiges Ressort inne, da er unter anderem für die Braunkohle in der Lausitz zuständig ist. Hier gilt Gerber als Kritiker des von Klimaschützern geforderten raschen Ausstiegs. Unter anderem hält es der Minister für unrealistisch, die Kohleverstromung aufzugeben, ehe ein schlüssiges Konzept für die Fortentwicklung der Bergbauregion im Süden Brandenburgs vorliegt.

Als politischer Krisenmanager trat Gerber zuletzt in Erscheinung, als er um den Erhalt des Bahnausbesserungswerk in Eberswalde (Barnim) kämpfte.

Zur Galerie Seit 2014 war Albrecht Gerber Wirtschaftsminister in Brandenburg. Jetzt er zurückgetreten.

Seine politischen Sporen verdiente sich Gerber unter anderem als Mitarbeiter des langjährigen Staatskanzleichefs Rainer Speer (SPD), dessen persönlicher Referent er war. In der Bundespolitik mischte Gerber in der erfolgreichen SPD-Wahlkampfzentrale „Kampa“ mit, der ein großer Teil des Wahlerfolgs von Gerhard Schröder 1998 zum Bundeskanzler zugeschrieben wird. Unter den Ministerpräsidenten Brandenburgs, Manfred Stolpe und Matthias Platzeck, diente Gerber als Büroleiter.

Der angekündigte Rückzug des erfahrenen Ministers lässt eine Bemerkung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einem anderen Licht erscheinen, wonach das Kabinett am Ende des Monats anders aussehen könnte als bislang. Beobachter hatten dies in erster Linie auf die Gesundheitsministerin Diana Golze (Linkspartei) bezogen, die wegen eines Skandals um gestohlene und möglicherweise wirkungslose Krebsmedikamente unter erheblichem Druck steht.

Von Ulrich Wangemann