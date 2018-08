Brandenburg

Ob ein Familienausflug mit der Familie, eine Tour mit sportbegeisterten Freunden oder ein Erlebnis in der Natur – Brandenburg bietet zahlreich Ziele für Erlebnisse, Abenteuer und Erinnerungen mit den Liebsten und wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, wird die Sache perfekt.

Hier kommen 7 Orte in Brandenburg, die immer einen Besuch wert sind! Also, nichts wie los!

Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin

Ruhe und Entspannung in der Natur treffen im Tierpark Kunsterspring auf faszinierende Tiere und Pflanzen. Absolutes Highlight derzeit: die drei Wolfsjungen Arik, Boris und Bela.

Besonders der tierische Nachwuchs, wie hier im April 2018, lockt immer wieder zahlreiche Besucher in den Tierpark Kunsterspring. Quelle: Peter Geisler

Kahnfahrt im Spreewald

Dass sich der Spreewald ganz wunderbar mit dem Kanu oder dem Paddelboot erkunden lässt, ist sicherlich kein Geheimnis mehr. Warum das Ganze aber nicht noch etwas gemütlicher angehen lassen und sich durch den Spreewald schippern lassen?

Vor allem Touristen freuen sich über die Spreewald-Erkundung im Kahn, die informativ und erholsam zugleich ist. Quelle: dpa

Fläming-Skate

Zugegeben, Inline-Fahrer werden Ihnen auf der Fläming-Skate vermutlich am meisten begegnen, doch auch Fahrräder, Skate- und Longboards oder auch Rollstühle sind hier gerne gesehen, denn die Fläming-Skate ist für alles da, was rollt!

Mit rund 230 Kilometern handelt es sich um die längste zusammenhängende Strecke dieser Art in Europa und damit nicht genug: Mit einem speziell für Radler und Skater angepasstem Bodenbelag lädt die Strecke zu coolen Ausflügen auf Rollen ein.

Skater-Familie aus Berlin an einer Übersichtskarte auf der Fläming-Skate auf dem Rundkurs 2 zwischen Jänickendorf und Kolzenburg. Quelle: MAZ-Archiv

Schiffshebewerk Niederfinow

Hier werden nicht nur Kinderaugen groß: Deutschlands ältestes noch betriebenes Schiffshebewerk lässt riesige von riesigen Seegiganten bis hin zu kleinen Jollen einen Höhenunterschied von satten 36 Metern überwinden. Führungen geben Einblick in den Alltag des Hebewerks und auch die Ausstellung im Schiffergasthaus ist absolut sehenswert.

Seit mehr als 80 Jahren werden in Niederfinow Schiffe auf dem Havel-Oder-Kanal auf die richtige Ebene gehoben. Quelle: MAZ

Schloss Rheinsberg

Das Schloss Rheinsberg in Landkreis Ostprignitz-Ruppin war nicht nur das Vorbild für Schloss Sanssouci, vielmehr residierte dort einst der junge Kronprinz Friedrich II., ehe er den Thron bestieg. Hier kommen nicht nur Romantiker, sondern auch Architektur- und Geschichtsfans voll auf ihre Kosten.

Rheinsberg liegt nördlich von Berlin. Quelle: Peter Geisler

Heidelbeeren pflücken auf Spargelhof Klaistow

Letzte Chance! Denn nur noch heute sowie am Samstag, den 24. August bietet der Spargelhof Klaistow die Heidelbeer-Selbstpflücke an. Wegen der Hitze startet die Ernte nämlich früher.

In den Sommermonaten gibt die blaue Leckerei auf dem Hof den Ton an, wer sich also noch einen kleinen Vorrat anlegen möchte, sollte sich schnell auf den Weg nach Beelitz/Klaistow machen. Lassen Sie es sich schmecken!

Letzte Chance für alle, die gerne Heidelbeeren pflücken – und essen. Quelle: Friedrich Bungert

Zickzack-Radweg in Berlin-Zehlendorf

Zugegeben, dieser Freizeittipp kommt aus Berlin, aber dieser Fahrradweg aus dem Stadtteil Zehlendorf ist so kurios, dass man ihn nicht nur gesehen, sondern auch befahren haben sollte. Aber auch hier gilt: Neugierige müssen schnell sein, denn am Montag wird der Radweg, der zuletzt für Diskussionen, aber auch den ein oder anderen Spott und Hohn, gesorgt hat, entfernt und durch einen geraden Weg ersetzt.

In Berlin hat zuletzt dieser Radweg von sich reden gemacht. Quelle: dpa

Von MAZonline