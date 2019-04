Potsdam

Brandenburgs SPD-Chef und Ministerpräsident Dietmar Woidke steht wegen der überraschenden Umzugspläne für Landesbehörden und das Kulturministerium unter Druck. Innerhalb der SPD wächst der Widerstand gegen das Projekt. Eigentlich wollte Woidke am Donnerstag bei einer Pressekonferenz die Pläne noch einmal erläutern, doch der Termin wurde verschoben.

Nun hat die Parteispitze für Mittwochnachmittag überraschend eine interne Telefonkonferenz anberaumt. Woidke soll seine Pläne noch einmal erläutern. Es gebe Gesprächsbedarf zu dem am Dienstag vergangener Woche gefassten Kabinettsbeschluss, das Ministerium mit rund 150 Mitarbeitern in die Lausitz zu verlagern, sagte Parteisprecherin Katrin Molkentin. „Da wir in den Osterferien keine Fraktionssitzungen haben, ist solch eine Schaltkonferenz der beste Weg“, sagte sie. Es gehe dabei nur um eine Diskussion der Pläne, eine Beschlussfassung sei nicht vorgesehen.

Bei der Telefonkonferenz wird auch mit Kritik aus der Partei wird gerechnet. Womöglich wird Woidke die Pläne noch einmal überarbeiten lassen.

Das Kabinett hatte sich vergangene Woche mit dem Behördenkonzept beschäftigt, das von Woidke und Finanzminister Christian Görke (Linke) ausgearbeitet worden war. Dabei sollen mehrere Landesbehörden von Potsdam in die Fläche des Landes verlegt und damit strukturschwache Regionen gestärkt werden. Von dem Behördenumzug sollen vor allem die Lausitz mit Cottbus sowie Eberswalde und Angermünde profitieren.

Neubau bis 2023 in Cottbus

Kern des Konzepts und am heftigsten umstritten ist der geplante Umzug des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur von Potsdam nach Cottbus. Dort soll bis zum Jahr 2023 ein Neubau für die rund 150 Beschäftigten errichtet werden.

Innerhalb der Belegschaft gibt es große Widerstände. Der Personalrat des Ministeriums reagierte empört. In einem offenen Brief kritisieren die Mitarbeiter, dass sie erst am vergangenen Dienstag, als das Konzept überraschend ins Kabinett eingebracht worden war, davon erfahren hätten.

Mitarbeiter schreiben offenen Brief

„Die Entscheidung ist auch inhaltlich, wirtschaftlich sowie im Hinblick auf zu erzielende Synergieeffekte für die Lausitz nicht nachzuvollziehen“, heißt es in dem Brief. „Zu glauben, man könne mit diesem Umzug der Forderung des Bundes nach 5.000 (neuen) Arbeitsplätzen in der Lausitz nachkommen, ist absurd.“

Erstmals würde ein komplettes Landesministerium außerhalb der Landeshauptstadt Potsdam angesiedelt werden. Derzeit sitzt das Ressort von SPD-Ministerin Martina Münch, die aus Cottbus stammt, im Großen Waisenhaus in der Potsdamer Dortustraße.

Von Torsten Gellner und Igor Göldner