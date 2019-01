Potsdam

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht Druck für den Erhalt der Stasi-Unterlagenbehörde in Frankfurt (Oder). In einem Brief fordert er Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu auf, die Filiale in der Oderstadt nicht zu schließen. Brandenburg verfüge als einziges ostdeutsches Bundesland nur über eine Außenstelle und müsse „einen eigenen territorialen Zugang zu den Stasi-Akten“ behalten, schreibt Woidke.

Bislang ist die Schließung noch vorgesehen, nun aber wolle der Stasi-Unterlagen-Bundesbeauftragte, Roland Jahn, die Umstände in Brandenburg in neue Überlegungen aufnehmen. Woidke finde das erfreulich, schreibt er in dem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Er begrüße zugleich, dass die Akten weiter zugänglich bleiben sollen.

Dennoch ist Frankfurt als Archivstandort in Brandenburg nicht gesetzt. Aus der Sicht der Landesregierung komme auch Cottbus infrage, heißt es weiter in dem Schreiben an Grütters. Für Frankfurt spreche, dass dort auf einer Liegenschaft des Bundes bereits eine voll funktionstüchtige Außenstelle mit entsprechender Infrastruktur und Archivräumen für Aktenbestände besteht und deren 60 Beschäftigte ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt und deren Umgebung haben. Die Außenstelle sei bereits Teil eines grenzüberschreitenden Aufarbeitungsnetzwerks und unterhalte vielfältige Kooperationsbeziehungen.

Cottbus hingegen kann mit dem Menschenrechtszentrum punkten. Die Lausitzstadt habe bereits „eine Gedenkstätte mit großem erinnerungspolitischem Potenzial“, schreibt Woidke weiter: „Das Menschenrechtszentrum ist ein Gedenk- und Erinnerungsort von herausragender landes- und bundespolitischer Bedeutung.“ Die notwendige Infrastruktur müsse dort jedoch noch aufgebaut werden. Vor allem seien Archivräume mit einer für den Aktenbestand notwendigen räumlichen und klimatischen Ausstattung nötig. Durch eine Ansiedlung des BStU-Archivs auf dem Gelände könne jedoch „ein besonderer Anziehungsort entstehen, an dem Geschichte lebendig und erlebbar wird“.

Bei künftigen Entscheidungen über die verschiedenen Standorte der Stasi-Unterlagen-Behörde sollten nicht nur Effizienz und Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen, so Woidke. Auch politische und emotionale Aspekte seien zu beachten.

Von MAZonline/epd