Potsdam

Es könnte alles so einfach sein, denn wer hat schon etwas gegen einen Lausitzbeauftragten? Den fordert die Opposition schon länger. Und Dietmar Woidke hätte Posten und neue Aufgabe gern als Coup verkauft, als seinen Coup. Schließlich ist der Strukturwandel ein Zukunftsthema für die Menschen. Und positive Botschaften braucht Woidke, dessen SPD seit November in Umfragen um rund zehn Prozent abgestürzt ist, so dringend wie die Luft zum Atmen. Gern hätte er wohl gleich in einem Abwasch seinen Staatskanzleichef ausgetauscht und dies alles als ganz normalen Vorgang hingestellt.

Doch es kam anders – wieder einmal. Am Freitag hatte er letzte interne Gespräche über seine Personalpläne geführt. Doch die sickerten dann am Wochenende durch. Woidke geriet in Zugzwang und musste am Montag vorfristig öffentlich machen, was er mit der SPD-Fraktion erst am Dienstag besprechen wollte. Nicht einmal so etwas gelingt momentan, meinte eine Abgeordneter.

Woidke wirkte gehetzt, als er in der Staatskanzlei mitteilte, wie er sein engeres Umfeld in der Regierungszentrale umbauen wird – zum zweiten Mal in dieser Wahlperiode. Das ist für brandenburgische Verhältnisse viel, verglichen mit seinen beiden Vorgängern Manfred Stolpe und Matthias Platzeck, die solche personellen Auf und Abs gar nicht mochten. Woidkes Regierungsstil ist auch ein anderer. Setzte beispielsweise Platzeck auf ein viele Jahre eingespieltes „Küchenkabinett“, in dem alle wichtigen Entscheidungen in Regierung, Fraktion und Partei getroffen wurde, hat Woidke so etwas nicht. Vor zwei Jahren entzweite er sich mit seinem damaligen Vertrauten, Staatskanzleichef Rudolf Zeeb, den er dann sogar entließ. Doch auch mit seinem Nachfolger Thomas Kralinski, ein intellektueller Stratege, hatte er nicht viel Glück. Die Regierungsgeschäfte holperten, waren oftmals Stückwerk, Abstimmungen gingen schief. Der Koalitionspartner, die Linke, war über interne Abläufe unzufrieden, auch die SPD-Fraktion grummelte. Einige wünschten sich sogar den wenig beliebten, dafür aber durchsetzungsstarken und wenig wankelmütigen Zeeb zurück.

Woidke, der in eineinhalb Jahren die SPD vor dem drohenden Machtverlust retten will, zog nun abermals die Reißleine. Er holte mit Martin Gorholt einen alten Bekannten in die Staatskanzlei, der in der Partei, aber auch bei den Linken hohes Ansehen genießt. Er gilt als bodenständiger Verwaltungs- aber vor allem Wahlkampfprofi, der Land und Leute kennt. In den 90er Jahren hatte Gorholt die Wahlkämpfe von Stolpe organisiert. Er war später enger Vertrauter Platzecks, mit dem er nach Berlin wechselte, als dieser SPD-Kurzzeit-Bundeschef wurde. Mit der Personalie Gorholt erntet Woidke viel Zuspruch in der SPD und es gibt einige, die nun hoffen, dass es mit der gebeutelten Partei in Brandenburg vielleicht doch wieder bergauf geht. Eine weitere Personalie ließ jüngst aufhorchen: Woidke setzte trotz innerparteilicher Widerstände durch, dass Wirtschaftsminister Albrecht Gerber Mitglied im Koalitionsausschuss für die SPD wurde, dem Streitschlichter-Gremium von Rot-Rot. Gerber war unter Platzeck Staatskanzleichef und gehört wie Gorholt zu den Regierungserfahrenen der SPD.

Allerdings bekam Woidke ungewöhnlichen Gegenwind, den einige in der SPD als Indiz für die Erosion seiner Macht sehen. Landesschatzmeister Harald Sempf ging im Landesvorstand auf direkte Konfrontation zu Woidke. Nur eine Frau bei fünf Sitzen in dem Gremium sei zu wenig, kritisierte er. Das wurde abgebügelt. Woidke dürfe auf keinen Fall beschädigt werden, hieß es.

Von Igor Göldner