Der Deutsche Bauernverband und das Aktionsbündnis Forum Natur fordern eine Obergrenze für Wölfe. Der Bestand an Wölfen in Deutschland wachse jährlich um etwa 30 Prozent, erklärten die Verbände am Mittwoch in Berlin. Nach realistischen Schätzungen lebten inzwischen mehr als 1000 Tiere in Deutschland, eine Verdopplung innerhalb von drei Jahren sei anzunehmen. „Damit nehmen die Konflikte weiter zu“, warnte der Bauernverband.

Die unter dem Dach des Aktionsbündnisses organisierten Bauern-, Waldbesitzer- und Nutztierhalterverbände forderten anlässlich der am Mittwoch und Donnerstag in Berlin stattfindenden Agrarministerkonferenz für die Zukunft ein aktives Eingreifen in die Wolfsbestände. Vorbild soll die skandinavische Schutzjagd sein.

Keine Toleranz in Weidetierhaltungsgebieten

Demnach sollen bundesweit für den Wolf drei Kategorien gelten. In Wolfsschutz-Arealen soll sich der Wolf unbeeinflusst entwickeln können, etwa in großen Waldgebieten oder auf Truppenübungsplätzen. In Wolfsmanagement-Arealen soll der Wolf grundsätzlich toleriert werden, seine Bestände aber eine von dem Bundesland festgelegte Obergrenze nicht überschreiten. In Wolfsausschluss-Arealen werden die Tiere nicht toleriert. Dazu zählten urbane Gebiete ebenso wie der alpine Raum oder Gebiete mit Weidetierhaltung.

Vor allem in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen würden Forderungen nach einem aktiven Wolfsmanagement in der politischen Diskussion bereits jetzt laut, hieß es. Nach Ansicht des Aktionsbündnisses sind die Wolfsvorkommen in Deutschland Teil einer baltisch-osteuropäischen Population mit mittlerweile mehr als 8000 Individuen, deren „günstiger Erhaltungszustand“ zweifelsfrei gesichert ist. Mit dieser Einschätzung widerspreche man auch dem Bundesamt für Naturschutz.

Wolf-Hund-Mischlinge in Thüringen weiter auf der Abschussliste

Die noch verbliebenen Wolf-Hund-Mischlinge auf dem Truppenübungsgelände bei Ohrdruf stehen unterdessen weiter auf Abschussliste. Ursprünglich war die vom Umweltministerium dafür beantragte Genehmigung nur bis Ende vergangenen Jahres gültig. Inzwischen ist sie aber verlängert worden, wie ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch sagte. Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten zuvor berichtet.

In Thüringen ist bislang nur eine Wölfin mit festem Revier auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf bekannt. Sie zeugte 2017 mit einem Haushund sechs Mischlinge. Inzwischen wurden mehrere der Hybriden erschossen - sie gefährden nach Auffassung mancher Artenschützer den Genpool der Wildtiere. Bei Tierschützern hatte die Entscheidung aber teils Unverständnis hervorgerufen.

Wie viele Hybride noch bei ihrer Mutter in Ohrdruf leben, ist unklar. Allerdings bestehe nach Einschätzung von Experten auch die Gefahr, dass sich die Wölfin in Ermangelung eines anderen Partners entweder mit einem ihrer Söhne oder erneut mit einem Haushund paaren könnte. Das Umweltministerium versucht weiter, die Wölfin lebend fangen zu lassen: Sie soll mit einem Sender versehen werden, um mehr über ihr Verhalten zu erfahren.

