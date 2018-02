YouTube weckt die Angellust

Potsdam. Ob im organisierten Verein oder Alleine mit Erlaubnis. Angeln liegt in Brandenburg im Trend. Der Landesanglerverband (LAVB) verzeichnet eigenen Angaben zufolge seit Jahren einen Mitgliederzuwachs. 233 neue Angler zählte er 2017, wie er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Aktuell hat der LAVB damit 81.119 Mitglieder in mehr als 1.400 Vereinen. Ebenso hoch schätzt der Verband die Zahl von Anglern, die auf eigene Faust legal mit Fischereischein und Angelkarte auf Fischfang gehen, aber nicht organisiert sind. Angeln ohne Erlaubnis gilt in Deutschland als Fischwilderei, auf die eine Anzeige folgt.

Der LAVB führt die positive Entwicklung auf die Digitalisierung zurück. „Junge, hippe Formate wie Youtube wecken bei Jugendlichen die Lust, selbst einmal auf Angel-Abenteuer zu gehen“, sagte Hauptgeschäftsführer Andreas Koppetzki. Aber auch die umfangreiche Gewässerfläche, die der LAVB bewirtschaftet, sei ein Grund, einem der vielen Vereine des Verbandes beizutreten.

Von MAZonline/dpa