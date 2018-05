Potsdam

In Brandenburg vermelden die Jobcenter einen steten Rückgang der Zahl an Beziehern der Grundsicherung Hartz IV. Wie aus neuen Zahlen der Bundesarbeitsagentur hervorgeht, erhalten derzeit 190 573 Menschen die Regelleistung, das sind rund 45 000 weniger als noch vor drei Jahren. Davon sind 144 000 erwerbsfähig, bei den rund 46 000 Nichterwerbsfähigen handelt es sich vor allem um Kinder und Rentner, die die staatliche „Stütze“ beziehen. Der Rückgang wird mit der guten Konjunktur, aber auch mit zahlreichen Förderprogrammen begründet.

Zugleich stieg in Brandenburg die Zahl der Hartz-IV-Bezieher mit Migrationshintergrund. Rund 18 000 Menschen aus zehn sogenannten Asylherkunftsländern (wie Afghanistan, Syrien, Irak, Iran) beziehen die Grundsicherung. Diese leben in 8843 sogenannten Bedarfsgemeinschaften – das sind Ein- bis Fünf-Personen-Hartz-IV-Haushalte oder mehr. Vor drei Jahren, also vor der Flüchtlingskrise waren es 1260 solcher Haushalte.

Auf hohem Niveau ist in Brandenburg mit 40,1 Prozent der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl, die ein Jahr oder mehr ohne Job sind. Das sind 34 677 Menschen. Als besonders schwer vermittelbar gelten darunter die 12 200 Brandenburger, die keine Berufsausbildung haben. Jeder Zehnte Langzeitarbeitslose (3400) ist alleinerziehend, wie aus Zahl der Bundesagentur weiter hervorgeht. Davon wiederum sind 1500 ohne Berufsausbildung.

Die Debatte über eine grundlegende Reform des Hartz-IV-Systems, das vor 15 Jahren eingeführt wurde, wird politisch derzeit heftig geführt. Der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking, verteidigt das System, das sich bewährt habe. Die Reformen seien wesentlich für die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – auch in Brandenburg. Becking sieht dennoch Verbesserungsbedarf, wie er der MAZ sagte. In den Jobcentern würden sich zu wenig Mitarbeiter mit der Betreuung und Integration von Arbeitslosen kümmern. 40 Prozent der Mitarbeiter würden sich mit der hochkomplexen Leistungsberechnung beschäftigen, das müsse verändert werden. Längst gebe es den Nachweis, dass je besser und intensiver die Betreuung sei, um so mehr Menschen kämen aus der Grundsicherung heraus, so Becking. Wichtig sei aber, präventiv zu arbeiten, damit Menschen nicht erst in dieses System abrutschten. 50 000 Jugendliche würden bundesweit jedes Jahr ohne Abschluss die Schulen verlassen, von denen ein hoher Teil in die Grundsicherung gehe und erst nach Jahren intensiven Arbeitens mit ihnen wieder verlässt. „Da müssen wir ansetzen. Wir brauchen in den Ländern erfolgreichere Bildungssysteme – gerade für das Zeitalter der Digitalisierung“, so Becking.

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 34 378 Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt worden, die meisten wegen Meldeversäumnissen. Dazu zählt, wenn jemand einen Termin beim Jobcenter ohne Angaben eines wichtigen Grundes nicht wahrnimmt. Die Zahl liegt leicht unter denen der Vorjahre. 2013 waren es noch 39 400. Bei 4853 Menschen wurde die Regelleistung gekürzt – um etwa ein Fünftel. Im Schnitt waren das 109 Euro.

Die sogenannte Regelleistung beträgt für einen Alleinstehenden 416 Euro im Monat. Der Staat übernimmt zusätzlich die Kosten für eine angemessene Unterkunft. Der Betrag für Paare liegt bei 374 Euro pro Partner. Bei Kindern werden bis zum sechsten Geburtstag 240 Euro gezahlt. Der Satz für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren beträgt 296 Euro, Jugendliche unter 18 Jahren bekommen 316 Euro.

In Brandenburg hat ein Haushalt aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern Anspruch auf durchschnittlich 1836 Euro im Monat als sogenannten Regelbedarf. Der Betrag enthält Geldleistungen für den Lebensunterhalt und Geld für Miete und Heizung. Die Wohnkosten sind regional unterschiedlich.

In Brandenburg zahlen die Kosten für mehrtägige Klassen- und Kitafahrten die Jobcenter. 10 Euro im Monat zahlen die Jobcenter für die Teilnahme in Sportvereinen oder Musikschulen. 100 Euro im Jahr gibt es für Schulbedarf. Hartz-IV-Empfänger zahlen keine GEZ-Gebühr (17,50 Euro) und erhalten Ermäßigungen etwa in Schwimmbädern und Museen.

Credo der Politik ist stets, dass derjenige, der arbeitet, mehr Geld haben soll als der, der nicht arbeitet. Wer arbeitet, muss sich allerdings heute oft stark anstrengen, damit er ohne „Stütze“ mehr Einkommen hat als ein Hartz-IV-Empfänger. Beispiel: die vierköpfige Familie. Wer diese ernähren will, braucht nach Berechnungen des Steuerzahlerbundes im Durchschnitt mindestens 1935 Euro, um netto einschließlich Kindergeld Hartz-IV-Niveau von 1928 Euro zu erreichen.

Das „solidarische Grundeinkommen“ ist eine Idee von Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister in Berlin. Danach sollen Arbeitslose künftig einen steuerfinanzierten Vollzeit-Job auf Mindestlohnniveau mit einem Nettoverdienst von 1200 Euro im Monat angeboten bekommen. Die Annahme wäre freiwillig; wer ablehnt bliebe in Grundsicherung.

Von Igor Göldner