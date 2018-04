Zu Besuch in Europas größtem Tierheim

So groß wie 22 Fußballfelder

Das Berliner Tierheim ist das größte in Europa. Ein Blick in den Alltag zeigt menschliche Abgründe, und wie Tiere trotz schwieriger Vorgeschichten vermittelt werden können. Die MAZ stellt das riesige Tierasyl mit seinen teils exotischen Bewohnern und bewegenden Geschichten in einer Serie vor.