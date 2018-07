Berlin

Zu viel Bürokratie, zu lange Verwaltungsverfahren, hoher Preisdruck: Die Bauunternehmen in der Region halten öffentliche Aufträge für den sozialen Wohnungsbau und den Straßenbau zunehmend für wenig attraktiv. 69 Prozent der Brandenburger Firmen bewerben sich noch auf die einst als lukrativ geltenden Aufträge der öffentlichen Hand. Oder anders gesagt: Jedes dritte Unternehmen verzichtet darauf. In Berlin beteiligen sich nur 57 Prozent der Bau-Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen. Und das, obwohl der Staat als Bauherr wegen seiner hohen Zahlungsmoral geschätzt wird. Das ergab eine Umfrage der Fachgemeinschaft Bau Berlin-Brandenburg.

Vor allem der bürokratische Aufwand schrecke viele Firmen ab. Wenn für eine einfache Putzarbeit eine Ausschreibung läuft, bei der allein die Präambel 14 Seiten umfasse, würden kleinere Malerfirmen abwinken, sagte Klaus-Dieter Müller, Präsident der FG Bau am Montag in Berlin. Außerdem würden teilweise keine auskömmlichen Preise beim öffentlichen Bauen erzielt. „Die abgerufenen Priese hinken der Realität weit hinterher“, so Müller. Der Verband hat rund 900 Mitgliedsbetriebe, zumeist aus dem Mittelstand.

Hohe Hürden schrecken ab

In Brandenburg ist der Umfrage zufolge der Papierkram offenbar besonders abschreckend: Befragt nach den Gründen, warum sie sich nicht für öffentliche Aufträge bewerben, antworteten ausnahmslos alle Firmen, also 100 Prozent, dass der bürokratische Aufwand zu hoch sei. In Berlin nannten 78 Prozent diesen Grund. Dagegen hat der Staat als Bauherr einen Vorteil, wie die Unternehmen einräumen: Die Zahlungsmoral gilt als vorbildlich. Nur 14 Prozent der befragten Firmen klagen über verspätet gezahlte Rechnungen, wenn die Gemeinde, der Landkreis oder das Land im Spiel ist.

„Wir brauchen leistungsfähige Behörden mit schlanken Strukturen, eindeutigen Zuständigkeiten und effektiven Verwaltungsprozessen – ob bei Vergabe oder Genehmigungen“, forderte Müller. Damit drohen bei der Umsetzung der großen Infrastrukturprogramme in Brandenburg und Berlin Verzögerungen, zumal die Firmen allesamt volle Auftragsbücher haben und auf neue Jobs gar nicht angewiesen sind oder diese nicht abarbeiten können.

Kleinere Firmen sind schnell raus

Für kleinere Firmen sei die Beteiligung an einer öffentlichen Ausschreibung oft zu kompliziert. Größere Baukonzerne, zumal die börsennotierten, beschäftigen eigene Rechts- und Vergabeabteilungen. „Der Aufwand ist enorm“, sagte Müller. „Es ist nicht nur die Kalkulation der Leistungen“, erklärt er. Wer heute zum Zug kommen wolle, müsse eine Vielzahl von Erklärungen und Zertifikaten abgeben. So sollen Baufirmen Zertifikate dafür vorlegen, dass sie keine Pflastersteine verwenden, die aus Ländern mit Kinderarbeit stammen. „Diese Anforderung ist ja nachvollziehbar“, sagte Müller. „Es gibt diese Zertifikate aber teilweise nicht.“

Zwar zahle die öffentliche Hand brav ihre Rechnungen, allerdings sei im Vergabemarkt ein starker Preisdruck entstanden. „Seriöse Bauunternehmen haben ihren Preis“, so Müller. Doch selbst im Denkmalschutz, wo es hohe fachliche Anforderungen gibt, zähle bei Ausschreibungen in erster Linie der Preis. Müller verwies auf die Schweiz. Dort falle der günstigste Anbieter in einem Vergabeverfahren automatisch raus. Damit hätten Dumping-Angebote, die nur durch Schwarzarbeit realisiert werden können, von vorneherein keine Chance.

Die Branche boomt und boomt

Es fließt enorm viel Geld in die Branche: Allein in Brandenburg sind in diesem Jahr Straßenbauprojekte im Wert von fast einer halbe Milliarden Euro geplant. Auch der private Sektor brummt. Der Bauboom könnte durch das vom Bund geplante Baukindergeld sogar noch weiter befeuert werden.

Bis die vielen Bauprojekte, die Gemeinden und Landkreise in der Pipeline haben, ausgeführt wird, könnte es noch etwas dauern. Es finden sich vielerorts schlicht keine Firmen, die freie Kapazitäten haben, selbst wenn sie den bürokratischen Aufwand öffentlicher Vergabeverfahren nicht scheuen. Das merkt man auch im Landesbetrieb Straßenwesen, der aktuell 62 Projekte zu vergeben hat – von der Alleebepflanzung bis zur Radwegebau bis zur Brückensanierung. „Es gibt offensichtlich mehr Aufträge als es Firmen gibt“, sagt Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebs.

Allerdings ist die Branche auf öffentliche Aufträge auch nicht unbedingt angewiesen. Die Auslastungsquote ist hoch. 77 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen aus Brandenburg schätzen ihre Geschäftslage als gut bis befriedigend ein. Jede dritte Baufirma erwartet sogar noch eine steigende Auftragslage, jede zweite erwartet ein Umsatzplus zum Jahresende. „Es ist ein ausgesprochen gutes Stimmungsbild in Berlin und Brandenburg. Dem Bau geht es ganz gut. Wir stöhnen einmal nicht“, sagte Müller. Das tun in der Tat nur wenige Firmen: Nur 2,6 Prozent der märkischen Mittelständler sprechen von schlechten Geschäften.

Von Torsten Gellner