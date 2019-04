Potsdam

Die Bewerbungsphase für den „ Zukunftspreis Brandenburg“ biegt auf die Zielgerade ein. Noch bis zum 10. Mai können sich Unternehmen im Onlineportal eintragen. Die Wirtschaftskammern des Landes vergeben zum sechsten Mal gemeinsam die begehrte Auszeichnung. Mehr als 190 000 Unternehmen aus Handel, Handwerk, Industrie, IT und Tourismus sind in Brandenburg aktiv. Sie stellen innovative Produkte her, arbeiten mit intelligenten Verfahren, wirtschaften nachhaltig, kreieren pfiffige Marketingstrategien oder engagieren sich überdurchschnittlich in der Ausbildung von jungen Menschen. Genau solche Unternehmen werden für den „ Zukunftspreis“ gesucht.

Engagierte Unternehmen rücken in den Fokus

Der Wettbewerb soll Mut machen und erfolgreiche regionale Wirtschaftsgeschichten in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Aus dem Kreis der Nominierten werden sechs Preisträger bei der Auszeichnungsgala am 22. November in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) bekannt gegeben.

Hochwertiger Imagefilm für die Sieger

Sie erhalten neben einem hochwertigen Imagefilm eine mediale Präsenz, eine Stele, eine Urkunde sowie das Recht, mit dem Label Gewinner des „ Zukunftspreises Brandenburg“ für sich zu werben.

Bewerbung unter: www.zukunftspreis-brandenburg.de

