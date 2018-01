Zwei Männer sterben durch explodierende Böller

Potsdam. Die Brandenburger Polizei zieht eine traurige Bilanz der Silvesternacht. Zwei Männer sind nach Polizeiangaben ums Leben gekommen, ein 11-jähriger Junge ist schwer verletzt worden. In allen drei Fällen geht es um Böller-Unfälle.

35-Jähriger und 19-Jähriger sterben durch explodierende Böller

Im Landkreis Märkisch-Oderland ist ein 35-jähriger Mann ums Leben gekommen, nachdem er einen Böller entzündet hatte. Der Knaller explodierte direkt vor seinem Körper. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein ähnliches Unglück ereignete sich in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) . Dort zündete ein 19-Jähriger einen selbstgebastelten Böller an, der dann vor seinem Gesicht explodierte. Der Mann starb ebenfalls an der Unfallstelle.

Unbekannte werfen Böller in Gruppe – 11-Jähriger wird schwer verletzt

In Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) ist ein 11-jähriger Junge durch einen Böller schwer im Gesicht verletzt worden. Er wird in einer Spezialklinik behandelt. Laut Polizei stand er kurz nach Mitternacht mit seinen Eltern auf der Straße, um sich das Feuerwerk anzuschauen. Jugendliche warfen einen Böller in die Gruppe, der vor dem Jungen explodierte. Die Polizei nahm die Personalien von acht Tatverdächtigen auf und stellte Reste von sogenannten Polen-Böllern sicher.

Insgesamt ist die Polizei zu mehr als 400 Einsätzen ausgerückt

Ein Polizeisprecher spricht von einer erschreckenden Silvesternacht. Zwei Tote zum Jahreswechsel durch „unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern“ hätte es noch nie gegeben. Im Vorfeld des Silvesterabends hatten Polizei und Feuerwehr immer wieder vor dem Umgang mit Böllern gewarnt.

Insgesamt rückte die Polizei zwischen Mitternacht und 6 Uhr zu mehr als 400 Einsätzen aus. Das seien etwa so viele gewesen, wie in den Vorjahren auch, sagte ein Polizeisprecher. Meist wurde die Polizei zu Bränden hinzugerufen. Einen größeren Brand mit sieben Verletzten gab es in der Prignitz, hier haben Unbekannte zwei Mülltonnen in einem Hausflur angezündet.

Von MAZonline