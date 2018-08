Potsdam

Liegt es an den märkischen Straßen oder den Verkehrsteilnehmern, die nicht umsichtig genug fahren? Bei Verkehrsunfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie das Lagezentrum in Potsdam am Montag weiter mitteilte, starb ein 55 Jahre alter Radfahrer in der Nacht zum Samstag auf einer Landstraße nahe Luckau (Dahme-Spreewald). Er sei von einem Auto gerammt und auf die Straße geschleudert worden. Der Autofahrer sei zunächst geflüchtet, habe sich dann aber der Polizei gestellt.

Toter auch in Oberhavel

In Oranienburg (Oberhavel) starb ein 29 Jahre alter Mann – er saß am Freitagabend als Begleiter auf einem Motorrad, das frontal in ein Auto krachte, wie es weiter hieß.

Insgesamt gab es am Wochenende in der Mark 501 Unfälle, bei denen 112 Menschen verletzt wurden.

Von MAZonline