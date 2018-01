Zwei Überfälle mit Machete auf Spätis

Berlin. Mit einer Machete haben in der Nacht zum Dienstag drei Maskierte einen Spätkauf in der Stargarder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg überfallen. Um kurz vor Mitternacht betraten die Täter das Geschäft, wo einer der drei Maskierten hinter den Tresen sprang und Geld von dem 21-jährigen Angestellten verlangte. Dieser zeigte Gegenwehr und wurde daraufhin vom Täter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen sowie von ihm mit der Machete bedroht. Anschließend flüchteten die drei Maskierten mit mehreren Stangen Zigaretten und Geld aus der Kasse.

In der Berliner Straße in Berlin-Pankow kam es gegen 1.40 Uhr zu einem weiteren Überfall auf einen Spätkauf, bei dem ebenfalls drei Maskierte in das Geschäft eindrangen. Sie gingen direkt hinter den Tresen, wo sie mit Fäusten und einer Machete auf den 30-jährigen Angestellten einschlugen. Sie erbeuteten dort Geld und Zigarettenstangen und flüchteten mit ihrem Diebesgut.

Mit einer Schnittwunde an der Oberlippe wurde der Angestellte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline