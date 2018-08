Schönewalde

In Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster kam es heute zu einem Brand in einer Recyclingfirma. Was mit einer anfänglichen Rauchentwicklung begann, entwickelte sich zu einem Feuer, das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Laut Angaben der Feuerwehr, die vor Ort gegen die Flammen kämpft, ist die gesamte Stadt von Rauch eingehüllt. Inwiefern der Rauch gesundheitsschädlich sein könnte, ist bislang noch nicht geklärt.

Seit fast fünf Stunden läuft der Einsatz der Feuerwehr. Am Nachmittag informierte die Leitstelle Lausitz darüber, dass die Flammen bereits zwei Lagerhallen zum Einsturz gebracht haben. Eine der beiden Hallen habe eine Größe von rund 100 mal 30 Metern und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gehabt. In dem Gebäude habe sich Müll befunden.

Kampf gegen die Flammen mit Schaum

Mehr als 30 Einsatzwagen der Feuerwehr sowie etwa 120 Feuerwehr-Einsatzkräfte sind laut Angeben der Leitstelle vor Ort, um den Brand endlich in Griff zu bekommen. Die Feuerwehr versucht nun, mit Schaum gegen die Flammen anzukämpfen und dem Brand somit Herr zu werden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZ-Online