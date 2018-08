Potsdam

Auch die Sonne braucht mal eine Auszeit von der Hitzewelle; wer in Berlin und Brandenburg demnach unter der anhaltenden Hitze leidet, kann zumindest für einen Tag etwas durchatmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Sonntag nämlich tagsüber Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad –mit Blick auf die Temperaturen der vergangenen Wochen handelt es sich hierbei also um wirklich coole Neuigkeiten. In Potsdam dürfen sich die Menschen demnach auf Temperaturen von 18 Grad am Morgen freuen – wenn das also mal nicht danach klingt, endlich einmal wieder so richtig die Wohnung durchzulüften. Und es wird noch besser: In der Nacht zum Montag sollen die Temperaturen sogar auf 15 bis 12 Grad runtergehen.

Nur kurze Sonnen-Auszeit: Der Supersommer geht weiter!

Am heutigen Samstag geht das Schwitzen aber zunächst weiter. Die Wetterexperten prognostizierten viel Sonne und Temperaturen um die 35 Grad. Einzelne Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel seien jedoch möglich. Ab Montag geht den Vorhersagen zufolge dann der Supersommer weiter. Bei viel Sonne steigen die Temperaturen auf 32 Grad. Die Sonne meldet sich also nach einer kurzen Auszeit am Wochenende mit voller Power zurück.

