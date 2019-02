Potsdam

Ein Wachschutzunternehmer aus Neonazi-Kreisen verdient Geld mit der Bewachung von Konzentrationslager-Gedenkstätten. Dieser Gedanke ist extrem zynisch und unerträglich. Was mögen die überlebenden Opfer der Nazi-Gewalt und ihre Angehörigen denken? Die Gedenkstättenstiftung handelt nun, baut als Lehre aus dem Skandal Sicherheitschecks ein. Das ist auch dringend nötig, wie der aktuelle Fall zeigt – so lax wie bisher kann es nicht weiter gehen. Die erste Garde der Wachschutzunternehmen ist ja noch vorzeigbar. Diese Firmen werden in öffentlichen Vergabeverfahren geprüft, oft können sie Zertifikate vorlegen. Doch dahinter, im Gewirr von Subunternehmern, schlummert die Gefahr. Diese Szene hat der öffentliche Auftraggeber nicht mehr im Blick. In jener Grauzone betreiben dubiose Muskelmänner ihre Geschäfte. Türsteher, Kampfsportler, Männer mit Vergangenheit bieten ihre Dienste an. Manche der Auftragnehmer aus der ersten Reihe wollen gar nicht so genau wissen, wer da Krankheitsvertretungen oder Nachtschichten übernimmt. Man ist froh, wenn überhaupt jemand zum Dienst antritt. Denn Sicherheitsdienste sind gefragt. Allein die Bewachung der Asylunterkünfte hat das Personal in den vergangenen Jahren extrem verknappt. Ein Grund mehr, genauer hinzusehen.

Von Ulrich Wangemann