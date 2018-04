Osterbotschaft hoch zu Ross verkündet

Ragow. Osterreiter sind bei einer traditionellen Prozession durch mehrere Spreewaldorte gezogen. Die Männer und Frauen verteilten am Ostersonntag an den Straßenrändern Hoffnungssträuße aus Buchsbaum-Zweigen an Schaulustige und verkündeten die Auferstehung Christi.

Es ist eine Tradition, die von den Sorben und Wenden in Brandenburg gepflegt wird. Hoch zu Ross reiten sie am Ostersonntag von Dorf zu Dorf und verteilen Hoffnungssträuße aus Buchsbaum-Zweigen. Zur Bildergalerie

Die Pferde waren geschmückt, die Reiter trugen zum Teil Zylinder und hatten Fahnen bei sich. Trotz des windigen und kalten Wetters zog es viele Zuschauer zum Osterreiterzug, der unter anderem durch Ragow (Dahme-Spreewald) führte.

Auch in der Lausitz zogen am Sonntag Osterreiter wieder von Dorf zu Dorf. Der älteste Reiter ist 85 Jahre alt und steigt zum 73. Mal dafür in den Sattel, die Jüngsten sind 14 Jahre alt.

Die Tradition des Osterreitens

Die Tradition des Osterreitens wird von den Sorben und Wenden gepflegt. Zurückgehend auf einen ursprünglichen Brauch aus wohl vorchristlicher Zeit ziehen Jugendliche und Männer alljährlich in Frack und Zylinder von der Heimatkirche aus um den Friedhof und die Felder ins nächste Dorf.

Dabei wird die Botschaft der Auferstehung Christi in die Nachbarorte getragen – hoch zu Ross singend und betend unter Glockengeläut, mit Kreuz, Kirchenfahnen und der Statue des Auferstandenen.

Das Volk mit slawischen Wurzeln siedelt heute ausschließlich in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Ihre Zahl wird insgesamt auf rund 60 000 geschätzt.

