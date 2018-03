Perfekte Show: die Tributeband „Magic of Santana“ mit Gitarrenderwisch Gerd Schlüter und Santana-Originalsänger Tony Lindsay bot eine Supervorstellung und ließ musikalisch keine Wünsche offen.

Gitarrengott Carlos Santana gehört zu den Besten seiner Zunft. Aber auch die Hamburger Tributeband „Magic of Santana“ hält, was ihr Name verspricht. Gerd Schlüter hat die Technik des Originals weit mehr als nur passabel drauf – sein Spiel ist absolut mitreißend. Original-Santana-Sänger Tony Lindsay und der Rest der vielköpfigen Band lassen den Abend zum Highlight werden.