Es duftet in Potsdams Stadtmitte: Im Neuen Lustgarten findet am Wochenende das Street Food Festival – laut Veranstalter das größte in Europa – statt. Es gibt Essen aus der ganzen Welt in aufgemotzten Foodtrucks und jede Menge Craftbeer. Wir waren am Freitag zur Eröffnung. Achtung, die Bilder sind nichts für Hungrige.