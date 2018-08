Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg erhält gut 50.000 Euro für die Unterhaltung der Regattastrecke am Beetzsee. Das teilt das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport am Freitag mit.

Den Angaben zufolge besucht Sportministerin Britta Ernst am Sonntag aus Anlass der Drachenboot-Europameisterschaften die Regattastrecke in Brandenburg/Havel und übergibt dort den Zuwendungsbescheid in Höhe von 50.420 Euro an Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Das Geld ist vorgesehen für Bauunterhaltungsarbeiten. Britta Ernst: „Die Regattastrecke gehört dank der sehr guten technischen Ausstattung und intakten Infrastruktur zu den wichtigsten, überregional bedeutsamen Sportstätten im Land Brandenburg. In deren Erhalt muss man regelmäßig investieren.“

Regatta-Technik wird erneuert

Die Gesamtinvestitionskosten in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 betragen gut 100.000 Euro. Sie werden jeweils zur Hälfte vom Land und von der Stadt Brandenburg getragen.

Folgende Arbeiten sind geplant: Erneuerung und Anpassung der Regatta-Technik, Sanierung von Dach- und Deckenflächen, Erneuerung von Stegbelegen der Start- und Steganlagen und die Instandsetzung von Fassaden.

Von Jürgen Lauterbach