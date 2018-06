Brandenburg/H

Ziemlich kess spaziert am Sonntagmittag ein 15 Jahre altes Mädchen mit einem Joint in der Hand an der Polizeiinspektion in der Magdeburger Straße vorbei, berichtet die Polizei am Montag. Als die Beamten das Mädchen kontrolliere, hat sie den Joint bereits aufgeraucht.

Weitere Betäubungsmittel führt die Jugendliche nicht mit sich, die die Polizei anschließend an ihre Mutter übergibt.

Einige Stunden später erscheint diese Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter und einer weiteren Mutter eines zwölf Jahre alten Mädchen in der Polizeiinspektion und erstattet Strafanzeige. diese richtet sich gegen eine Person, die den Kindern bekannt ist. Sie hat den beiden angeblich die fraglichen Drogen geschenkt.

Die weiteren Ermittlungen dazu führt nun die Kriminalpolizei.

Von Jürgen Lauterbach