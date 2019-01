Brandenburg/H

Die seit mehreren Jahren grundsätzlich positive Tendenz auf dem Arbeitsmarkt der Stadt Brandenburg/Havel setzt sich auch im abgelaufenen Jahr 2018 fort. Im Vergleich zum Jahresbeginn registrieren die Arbeitsmarktstatistiker für Brandenburg eine am Jahresende um 1,2 Prozent gesunkene Arbeitslosenquote.

Im Januar 2018 meldete das Jobcenter der Stadt Brandenburg/Havel eine Arbeitslosenquote von 9,6 Prozent. Im Dezember lag sie bei nur noch 8,4 Prozent. „Blickt man etwa zehn Jahre zurück, ist eine Halbierung der Arbeitslosenzahl in der Stadt festzustellen“, berichtet Guido Arndt, der stellvertretende Geschäftsführer des Brandenburger Jobcenters.

Ein Blick auf die Arbeitslosenquoten der vergangenen fünf Jahre zeigt für Brandenburg/Havel jedes Jahr einen Rückgang dieser Quote um etwa ein Prozent. Die Dezemberquoten im einzelnen lauten: 12,5 Prozent im Jahr 2014, 11,4 Prozent 2015, 10,2 Prozent 2016, 9,1 Prozent 2017 und 8,4 Prozent 2018. Im vergangenen Jahr war der Sprung also etwas kleiner als vorher.

Noch immer gibt es eine deutliche Fluktuation, wenn auch längst nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahrzehnt. So hat das Jobcenter im gerade abgelaufenen Dezember zwar 450 arbeitslose Bürger aufgenommen, sich in der gleichen Zeit aber von 517 bis dahin arbeitslosen Menschen trennen können.

Langzeitarbeitlose Menschen machen etwa die Hälfte der erwerbsfähigen Bürger aus, für die das Jobcenter zuständig ist. Die Zahl nimmt im Großen und Ganzen Monat für Monat ab. Im Januar galten gut 1400 Brandenburger als langzeitarbeitslos, am Jahresende trifft das noch auf etwas mehr als 1100 zu.

Jugendarbeitslosigkeit ist zwar in der Stadt noch spürbar, immerhin jedoch ebenfalls ein rückläufiges Problem. Im Januar 2018 waren 210 Brandenburger im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ohne Arbeit. Im Dezember sind es noch 186.

Als Bedarfsgemeinschaften bezeichnet die Behörde Haushalte, die von Hartz IV leben. Davon sind in der Stadt gut 5200 registriert – etwa 250 weniger als vor einem Jahr, berichtet Guido Arndt, der im Jobcenter den Bereich „Leistungen“ leitet.

Wie das Jobcenter rechnet auch die Arbeitsagentur, die außer für die Stadt auch für die umliegenden Gemeinden zuständig ist, mit einer „stabilen Situation“ im Jahr 2019.

Niemand legt sich aber derzeit fest, ob die Arbeitslosigkeit in der Stadt bis Jahresende abermals um ungefähr ein Prozent zurückgehen könnte oder ob das Beste nun schon erreicht ist.

Von Jürgen Lauterbach