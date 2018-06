Mittelmark

Dem Ausbau der Bundesstraße 102 nach Brandenburg sind im vorigen Jahr Hunderte Bäume zum Opfer gefallen. Für sie müssen nach Angaben von Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebes Straßenwesen, 36 000 Quadratmeter Fläche aufgeforstet werden. Dafür sei ein „Naturraum bei Kartzow“ vorgesehen bei Potsdam.

Weitere 9000 Quadratmeter sind nach Behördenangaben trassennah auszugleichen. Wie Bürgermeister Uwe Brückner in der jüngsten Gemeindevertretersitzung mitteilte, sind dafür im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens auch Flächen in Kloster Lehnin vorgesehen. Doch nicht mit allen Vorschlägen kann das Rathaus offenbar mitgehen. Brückner nannte konkrete Vorschläge der Behörde. So sei angedacht, Bäume entlang der Strecke zwischen Michelsdorf und Lehnin zu pflanzen. Auch in der Gemarkung Rietz könnten als Ausgleich für zerstörten Naturraum sogenannte Lerchenfenster angelegt werden, schlägt der Landesbetrieb vor. Diese sind freie Flächen für Brut- und Landeflächen für Feldlerchen auf Äckern. „Hier haben wir als Gemeinde keine Einwände“, so Brückner.

Anders sehe das in der Gemarkung Damsdorf aus, wo ein Weg entsiegelt werden könnte. „Wir als Gemeinde wollen diesen Weg weiterhin für die Landwirtschaft erhalten wissen“, so Brückner. Entsprechende Bedenken will die Kommune im Anhörungsprozess vorbringen.

Auf den Gemarkungen Lehnin und Michelsdorf schlägt der Landesbetrieb eine Alleebepflanzung vor entlang der L 86 Richtung Golzow. Prinzipiell ja, sagt dazu Kloster Lehnin, wenn ein ausreichend großer Abstand zur Fahrbahn eingehalten werde. Bei der Gemarkung Lehnin will sich die Gemeinde indes die Möglichkeit einer Ortsumgehung erhalten. Daher sollten dort keine Bäume gesetzt werden, so Brückner.

Von Marion von Imhoff