Polizei - 52-Jähriger stänkert im Supermarkt gegen Kunden und Verkäuferinnen

Weil ein 52 Jahre alter Mann an diesem Mittwochvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Werner-Seelenbinder-Straße gepöbelt hat, rückt gegen 9 Uhr die Brandenburger Polizei an. Der beschuldigte Mann soll bereits am Vorabend im Einkaufsmarkt ein Hausverbot erhalten und sich trotzdem am folgenden Morgen wieder dort aufgehalten haben.

Nach Polizeiangaben ist er stark alkoholisiert, als er Kunden anpöbelt, Verkäuferinnen beleidigt und unter anderem mehrfach Naziparolen brüllt.

Polizeibeamte nehmen den Mann ins Polizeigewahrsam, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten. Der beschuldigte Brandenburger, der die handelnden Polizeibeamten während der Fahrt zur Polizeiinspektion immer wieder bedroht, hat einen Alkoholwert von 2,54 Promille.

Nach seiner Ausnüchterung darf er die Räumlichkeiten der Polizei wieder verlassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von Jürgen Lauterbach