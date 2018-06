Nahmitz

Tödlich endet ein Badeausflug am Sonnabend in Nahmitz. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, gerät ein 63 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr beim Schwimmen im Netzener See unter Wasser und ertrinkt.

Ersthelfer können den Mann zwar noch ans Ufer bringen. Sie versuchen, ihn zu reanimieren. Doch der Notarzt stellt wenig später den Tod des Mannes fest.

Am Unglücksort kommen nach Auskunft von Polizeihauptkommissar Marko Lange die Wasserschutzpolizei und die Kriminalpolizei zum Einsatz. Sie ermitteln nun die Umstände, die zum Tode des Mannes geführt haben.

Die Arbeit der Polizei wurde unterstützt durch die Rettung, den Notarzt und die Feuerwehr.

Von Jürgen Lauterbach