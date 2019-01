Brandenburg/H

7000 Euro Bußgeld sollen die Mitglieder der Kolonie Bergfrieden zahlen, ein entsprechender Bescheid ist dem Vorsitzenden der Kirchmöseraner Gartensparte Holger Wahrmann zugestellt worden. „Damit wäre die Sparte erledigt“, sagt Dieter Thämlitz vom Vorstand.

Und so bringt er sein Anliegen am Montagabend bei Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) vor, der die Reihe seiner Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen im Begegnungshaus „Die Stube“ fortführt.

„Seit 1965 gibt es die Kolonie Bergfrieden, wir haben 120 Parzellen und 200 Mitglieder, aber keine Trinkwasserleitung. Bewässern können wir nur über eine Ringleitung mit Uferfiltrat vom Wendsee, weil es in der Nachbarschaft immer noch den Umweltschaden vom alten Stahlwerk gibt“, schildert Thämlitz ruhig und besonnen vor etwa 50 Zuhörern. Die Untere Wasserbehörde habe die Entnahme von 8000 Kubikmetern Wasser genehmigt.

Ortsvorsteherin Ines Budick und Oberbürgermeister Steffen Scheller hatten zur Einwohnerversammlung geladen. Quelle: André Wirsing

Im vergangenen Dürresommer war diese Zuteilung allerdings schon Mitte Juli aufgebraucht. So haben die Kleingärtner 2018 rund 15.000 statt der genehmigten 8000 Kubikmeter verbraucht.

„Wir haben alle Auflagen gewissenhaft erfüllt, haben beispielsweise Niederschläge gemessen, Laboruntersuchungen zum Wasser anstellen lassen und auch an die Wasserbehörde berichtet“, zählt Thämlitz auf.

„Unsere Gärten sind ohnehin schwer zu verpachten, wie wollen wir unter diesen Bedingungen jungen Familien eine Parzelle schmackhaft machen? Wir konnten doch auch nicht alle Pflanzen und Bäume verdorren lassen. Zudem haben wir Verpflichtungen aus dem Bundeskleingartengesetz zu erfüllen.“ Verpächterin der Kolonie sei die Stadt, mittlerweile machten in der Sparte Gerüchte die Runde: „Die wollen uns kaputtmachen“ oder „Die Kommune will nur günstiges Bauland hier haben“.

Dem tritt Scheller entgegen. „Diese Gerüchte haben die gleiche Qualität wie das, nach dem Ikea nach Wust ziehen will.“ Gleich darauf wird der Rathauschef ernsthaft: „Wir haben nicht umsonst erst im vergangenen Jahr einen Generalpachtvertrag für alle Kleingartensparten auf städtischem Grund geschlossen, gerade damit die Kleingärtner Rechtssicherheit haben.“

Kurz berät sich Scheller mit der für Naturschutz zuständigen Amtsleiterin Kirstin Ohme, sie arbeitet eng mit der Unteren Wasserbehörde zusammen und sagt: „Da ist etwas schief gelaufen. Wir hatten bereits beraten und wollten ihre Argumente, die sie im Anhörungsverfahren vorgebracht haben, auch so gelten lassen in diesem Fall. Offensichtlich hat die Bußgeldstelle den Bescheid bereits verschickt, ohne sich noch einmal mit uns abzustimmen.“

Scheller bestätigt, dass es sein kann, dass die eine Behörde zu voreilig war. Er gibt den Bergfrieden-Verantwortlichen den dringenden Ratschlag, „sofort Widerspruch einzulegen, bevor der Bescheid Bestandskraft erlangt“. Bei diesen Bußgeldbescheiden gilt eine Widerspruchsfrist von einem Monat.

Der jüngste ist nicht der erste Konflikt der Kleingärtner mit der Wasserbehörde. Seit 1984 gibt es eine Wasserversorgungsanlage für die Sparte. Seit 1997 sind wasserrechtliche Genehmigungen erteilt worden. 2016 reduzierte die Behörde die erlaubte „Fördermenge“ für gefiltertes Wasser auf 6000 Kubikmeter, ein Jahr später gab es nach größeren Protesten der Spartenmitglieder dann wieder das Okay für 8000 Kubikmeter.

Von André Wirsing