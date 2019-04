Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - 800 Kilogramm Pflastersteine gestohlen Schwere Beute haben Diebe auf einer Baustelle Am Rehhagen in Brandenburg gemacht. Doch dafür mussten sie ganz schön schleppen.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Diebstahl auf einer Baustelle in Brandenburg an der Havel (Symbolfoto). Quelle: dpa