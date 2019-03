Brandenburg/H

Ein 84-jähriger Mann war Donnerstagabend in einem Lebensmitteldiscounter am Tschirchdamm in Hohenstücken unterwegs. Der Rentner schlenderte durch den Supermarkt und wollte eine Flasche Pfefferminzlikör klauen. Doch der Ladendetektiv hatte andere Pläne und ertappte den Senior auf frischer Tat. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, durfte der 84 Jahre alte Mann wieder nach Hause gehen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Von MAZonline