Brandenburg/H

Steffen Scheller (CDU) ist seit 100 Tagen Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg. Über erste Erfolge und offene Probleme sprach der OB mit der MAZ.

Herr Scheller, Sie sind jetzt 100 Tage im Amt des Oberbürgermeisters. Was waren die schönsten Momente?

Steffen Scheller: Für mich war das ja nicht alles neu. Ich bin seit 2005 in der Verwaltung, seit 2006 Bürgermeister. Anfangsprobleme hier hatte ich also nicht. Gern zurück denke ich an meine Amtseinführung. Ich selber hätte das gar nicht gebraucht. Es war trotzdem toll. Ich habe verstanden, es geht gar nicht um Steffen Scheller. Es geht ums Amt. Und da wollen die Menschen stolz sein auf ihre Stadt. Genauso begeistert hat mich das Sommerfest an der Regattastrecke. Das war eine so positive Stimmung, ein Aufbruch. Es sind viele Menschen gekommen um mit uns zu feiern, die ich nicht erwartet hatte. Und in den Gesprächen, bei denen ich mich vorgestellt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt: Mann steht mir offen gegenüber.

Ihre Vorgängerin Dietlind Tiemann hat den CDU-Parteitag deutlich gemacht, sie habe sich von der Landesregierung über Jahre behindert gefühlt. Man könnte in der Stadt viel weiter sein, wenn sie nicht die falsche politische Farbe als CDU-Mitglied hätte. Empfinden Sie das auch so?

Ich weiß nicht, ob Schuldzuweisung hilfreich sind. Und ich sehe nicht, dass man uns bewusst behindern wollte. Es gab durchaus Gründe, warum man uns den Haushalt nicht genehmigen konnte. Die haben wir überwunden. Dafür ist es wichtig, miteinander zu reden. Ich teile nicht alle Standpunkte eins zu eins meiner Gegenüber. Aber ich muss akzeptieren, dass sie vielleicht ja Recht haben oder auch gute Ideen. Und dann müssen beide sehen, wie wir das übereinander legen können. Neben den Schnittmengen ist die Bereitschaft, miteinander zu reden wichtig. Dass ich das Gefühl habe, hier entspannt sich etwas, hat sicher mit dem Zauber des Neuanfangs zu tun. Wenn man so viele Jahre auf oberster Ebene miteinander gearbeitet hat, sich so oft begegnet ist und es keine Lösung gab, dann ist womöglich ein Neuanfang hilfreich.

In ihrem ersten Interview als OB sagten Sie, dass Sie ein Ämtermodell in der Verwaltung durchsetzen und Fachbereiche abschaffen. Wenige Wochen später haben Sie die Feuerwehr zum Fachbereich gemacht. Ist die erste Idee tot?

Die Feuerwehr der Stadt ist so groß, dass es gute Gründe gibt, sie einem Fachbereich gleichzustellen. Mittelfristig bin ich ein Fan der Ämterstruktur. Ich halte das nicht für falsch! Natürlich muss die Verwaltung arbeitsfähig bleiben. Und es wird nicht leicht, die Struktur zurückzudrehen. Das hat mit der Bewertung der Mitarbeiterstellen zu tun. Aber ich will das. Doch es braucht Zeit, das kann man nicht übers Knie brechen.

Die Stadtentwicklung brummt, überall wird gebaut. Viele Projekte, die fest gefahren schienen, wie die Häuser am Molkenmarkt, werden jetzt angefasst. Können Sie da auf der Arbeit ihrer Vorgängerin aufbauen und ernten nun ihren Lohn?

Natürlich gab es gute Vorarbeiten. Und es sehen die Menschen heute, dass es sich lohnt, in Sachwerte zu investieren – da man nicht weiß, was mit den Zinsen wird. Aber niemand investiert in eine ungewisse Zukunft! Die Menschen vertrauen unserer Stadt Brandenburg an der Havel. Sie haben gesehen: es ist gut hier bei uns zu investieren!

Ihr Parteifreund Michael Brandt ist unter der Oberbürgermeisterin in seinen Ämtern beschnitten worden. Wie planen Sie mit ihm?

Herr Brandt ist mein Stellvertreter. Und es ist nicht abwegig, ihm in Zukunft mehr Aufgaben zu übertragen. Wie die Zuordnung aussieht, ist unklar. Ich denke, mittelfristig wird es Veränderungen geben.

Sie brauchen als Oberbürgermeister einen Bürgermeister. Wann kommt er? Wer wird es sein?

Wer Bürgermeister wird, weiß ich nicht. Nach den Gesprächen mit den Fraktionen bin ich mir mit ihnen einig, dass wir das nicht im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Kommunalwahl 2019 entscheiden.

Man sieht es, und man hört es auch aus dem Rathaus: Norbert Langerwisch, der Vertreter der Freien Wähler, ist sehr häufig bei Ihnen zu Gast. Auch in der SVV ist er häufig an Ihrer Seite. Bahnt sich eine Zusammenarbeit auf Fraktionsebene an?

Ich spreche mit allen. Und ich habe den Eindruck, dass alle die Einladung annehmen. Es ist so, dass die Freien Wähler ein besonders großes Gesprächsinteresse haben. Und bei vielen Sachen, über die wir reden, gibt es Schnittmengen. Aber bei weitem nicht in allen Belangen. Was die Sinnhaftigkeit und rechtliche Beurteilung von Fragen wie der Laubentsorgung auf Stadtkosten und der Umwidmung von Wochenendhäusern zu Wohnhäusern betrifft, sind wir durchaus anderer Meinung. Da gibt es keine abgesprochenen Entscheidungen.

Welche vordringliche Ziel haben sie sich auf die Fahne geschrieben?

Ganz wichtig ist die Verkehrsanbindung. Wir müssen jetzt umsetzen, was vor Jahren geplant wurde oder neue Pläne machen! Ganz vorn: der Ausbau des Zentrumsrings. Ja, eine Aufgabe des Landes. Aber wir müssen sehen, wo können wir zusammenarbeiten. Ich merke, dass das Land das will. Ebenso wichtig ist die Ortsumgehung Schmerzke und die Überführung in Wust.

Warum fokussieren Sie sich so auf die Verkehrsanbindung?

Wir wissen, der Struktur folgen die Leute. Die Eisenbahn ist extrem wichtig. Ebenso wie der dritte Zug pro Stunde im Takt des Regionalexpresses. Der soll nun bis 2022 kommen – das ist spät. Aber ich weiß auch: Das geht erst reibungslos, wenn wir parallel dazu die Überführung in Wust haben.

Der Wasser- und der Radtourismus in der Stadt Brandenburg haben großes Zukunftspotenzial. Während die Wasserstrecke vernünftig ausgebaut ist, hakt es bei den Fahrradwegen. Was wollen Sie dagegen tun?

Da stoßen viele Interessen aufeinander. Der Individualverkehr, der Lieferverkehr, die Fahrradfahrer, die Autofahrer, die Stadtstruktur. Es wird nicht einfach, die Stadt richtig fahrradfreundlich zu machen. Aber wir werden bei den Oberflächen beginnen. Auf Kopfsteinpflaster kann man nicht Radfahren. Da muss geschnittenes Pflaster her.

Auf drei Monate zurückblickend: Was ist richtig schief gegangen?

Natürlich gibt es Dinge die zu Problemen werden und die man löst. Aber es gab keine Hiobsbotschaften. Jedoch Dinge, die mich ärgern. Wie die kaputte Brücke in der Potsdamer Straße. Dafür hätte ich gern eine Lösung. Und zwar, weil es uns als Stadt aber auch unsere Nachbarn rundherum betrifft.

Wie halten Sie es denn mit den Nachbarn? Bisher lies man ja die Ämter im Umkreis eher links liegen.

Da müssen wir Gespräche intensivieren. Ich will mit dem Lehniner Bürgermeister und der Amtsdirektorin von Wusterwitz enger zusammenarbeiten. Und das auf das Amt Beetzsee ausweiten. Ich sehe das als unsere Außenpolitik. Gespräche mit den Landräten habe ich geführt. Jetzt ergänzen wir das mit Ämtern und Gemeinden. Ich habe mich mit Leitern der Bundes- und Landesbehörden in der Stadt getroffen. Und war erstaunt, wie offen man uns entgegen trat. Das gleiche gilt für Vertreter der Kirchen wie Frau Asmus und Herr Wisch. Ich hab mich vorgestellt und gesagt: Ich bin der Neue! Wir feiern 2019 das 30. Jubiläum der friedlichen Revolution. Da möchte ich, dass die Kirchen sich stärker entsprechend ihrer Rolle von 1989 einbringen.

Was sind jetzt die dringendsten vor Ihnen liegen den Aufgaben?

Die Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2019/20. Mit der Haushaltsgenehmigung haben wir beste Voraussetzungen. Den Spielraum nutzen wir für Konsolidierung und um Zukunftsinvestitionen anzuschieben. Den beginnenden Leitbildprozess finde ich spannend. Hier sollten wir gemeinsam Mut haben, die Stadt von morgen zu denken.

Von Benno Rougk