Brandenburg/H

Die letzte militärische Übungsaufgabe im Reservistendienst wurde übererfüllt. Reiner Heublein, Oberstleutnant der Reserve und für wenige Tage noch Leiter des Kreisverbindungskommandos Brandenburg an der Havel, schaute am Ende noch mal genau auf die Uhr. 70 Minuten waren für die gut elf Kilometer lange Strecke rund um Gollwitz veranschlagt. Eine Minute vor der Zeit erreichte er mit fünf weiteren Kameraden in geschlossener Gruppe den Zielpunkt vor dem Gerätehaus der Gollwitzer Feuerwehr.

Für den Familienvater und Großvater war das Ganze kein Problem. „Laufen ist das große Hobby von Reiner Heublein und deshalb haben wir unsere kleine Aktion zu seinem Abschied auch rund um diese Leidenschaft gestaltet“, sagt Major der Reserve Kay Büttner, der künftig als stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos fungieren wird.

Große Kiste für die Einsätze

Bevor der gerade 65 Jahre alt gewordene Heublein seine Leitungsfunktion an Oberstleutnant der Reserve Yves Engelmann abgibt, galt es noch einmal nicht nur symbolisch Verantwortung zu tragen. „Bei unseren Einsätzen haben wir immer eine Kiste dabei, in der wir wichtige Unterlagen und Hilfsmittel zur Erfüllung unserer Aufgaben mitführen“, sagt Büttner.

Mit den ganz großen Lasten der Bürokratie wollten die Reservisten ihren Chef auf den letzten Metern im Dienst dann zwar doch nicht mehr belasten. Aber an drei Stationen auf dem Rundweg musste Heublein erst einen USB-Stick, dann eine Laptop-Tasche und schließlich die große Dienstkiste einsammeln und mit auf die Strecke nehmen.

Gelungene Überraschung seiner Truppe

Reiner Heublein schulterte das Ganze mit viel Elan, freute sich über die gelungene Überraschung seiner Truppe. „Es hieß nur, dass ich meine Laufsachen mitbringen soll“, sagte Heublein, der über 45 Jahre in Uniform verbracht hat. „Deshalb ist mein Abschied jetzt auch mit einer Portion Wehmut verbunden.“ Einen großen Teil seiner Militärkarriere hat er in und um die Stadt Brandenburg verbracht. „Es ist meine Wahlheimat geworden und wird es auch bleiben.“

1973 wurde Heublein, der aus Jena stammt, zur NVA eingezogen. „Ich habe dann eine dreijährige Offiziersausbildung absolviert, war schließlich unter anderem bei der Hubschrauber-Staffel in Briest für den technischen Betrieb zuständig und bin dann zur Offiziersschule in der Magdeburger Straße gewechselt.“ Schon zur aktiven Dienstzeit war er am Aufbau der Verbindung zwischen militärischen und zivilen Stellen im Katastrophenfall beteiligt.

Einsatz bei Katastrophen

„Das Kreisverbindungskommando, das ich jetzt seit 2006 leiten durfte, ist dafür zuständig, in Katastrophenlagen die Verbindung zwischen dem zivilen Krisenstab vor Ort und der Bundeswehr herzustellen und zu unterstützen“, sagt Heublein. „Wir führen regelmäßig Übungen für den Ernstfall durch und haben einen eigenen Raum im Gebäude der Berufsfeuerwehr in der Stadt Brandenburg.“

1993 schied er aus dem aktiven Militärdienst aus und wechselte im zivilen Leben in die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung in Brandenburg. Bereits nach einem halben Jahr zog Reiner Heublein aber wieder die Uniform an und war regelmäßig als Reservist im Einsatz. „Ich kenne zum Beispiel Oder- und Elbehochwasser aus eigener Anschauung.“

Übergabe im Landeskommando in Potsdam

Die Verbindung zu den Kameraden bleibt zwar bestehen. „Trotzdem hätte ich gerne noch ein bisschen weitergemacht, aber Ende Januar erfolgt im Landeskommando in Potsdam die endgültige Übergabe.“

Einen Wunsch hat Reiner Heublein an seinen Nachfolger. Seitdem die Panzergrenadiere die Rolandkaserne in Brandenburg an der Havel verlassen haben, waren die Reservisten um den Oberstleutnant d. R. dafür zuständig, die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in der Stadt Brandenburg zu organisieren. „Ich hoffe, diese Tradition wird auch in Zukunft weitergeführt.“

Von Christine Lummert