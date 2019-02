Brandenburg/H

Viel relaxter als Ulf Insel kann man 19 Stunden vor dem Wahlparteitag nicht sein. Am, Samstag um 14 Uhr wird die AfD ihren Parteitag zur Aufstellung der Kommunalwahllisten im Axxon beginnen. Und 19 Stunden vorher ist für den AfD-Kreisvorsitzenden nicht klar, welcher Spitzenkandidat in welchem der drei Wahlkreise antritt.

Konkurrenten ausgemacht

Sicher ist nur: der gescheiterte Bundestagskandidat Klaus Riedelsdorf wird eine Liste führen, eine weitere der AfD-Kreisvorsitzende Ulf Insel und auch der Fraktionschef Axel Brösicke macht wieder mit an der Spitze. Bisher haben drei Stadtverordnete ein AfD-Parteibuch. Zumeist haben sie in den zurückliegenden Jahren ebenso gestimmt wie die CDU und FW. Doch jetzt räumt AfD-Kreischef Ulf Insel ein: „Inzwischen merken wir natürlich schon, dass die CDU und die Freien Wähler versuchen bei unserem Wählerpotential zu wildern.“

20 Prozent Potential ausgemacht

Woran er das merkt? Man solle nur schauen, „welche Themen Herr Schaffer und die Freien Wähler plötzlich besetzen“, sagt Ulf Insel: „Gerade das Flüchtlings- und Ausländerthema“ sei von der AfD in den politischen Raum gebracht worden. Insel: „Herr Schaffer sagt doch heute genau das, was wir schon vor drei Jahren gesagt haben.“ Wenn jetzt CDU und FW in die gleiche Richtung marschieren, werde man sich nicht wehren. Denn etwa 20 Prozent der Wähler würden im Mai auch kommunal die AfD wählen, ist Ulf Insel überzeugt.

Fraktion will sich verdreifachen

Das wären immerhin neun Stadtverordnete. Bisher hat die AfD nur drei Vertreter in der SVV und Klaus-Peter Fischer, den es von der SPD zur AfD zog, macht aus Altersgründen nicht mehr mit bei der Wahl. 17 Parteimitglieder wird die AfD auf den drei Wahllisten insgesamt zu stehen haben, 69 könnten es sein, wenn man alle Plätze laut Kommunalverfassung ausreizt. Die AfD habe vor Ort nur 40 Mitglieder, sagt Insel. Und bisher habe man sich nicht durchgerungen, freie Listenplätze mit Parteilosen zu besetzen.

Bisher moderat im Hintergrund

Bisher fiel die AfD der Havelstadt nicht mit nationalistischen oder rechten Parolen auf. Das werde sich auch nicht ändern, glaubt Insel. In der kommenden Woche werde die Partei ihr Programm für die Kommunalwahl verabschieden. Die katastrophale Verkehrsführung auf dem Nicolaiplatz, der Kampf für den Erhalt des Slawendorfes und die Stärkung der Rechte von Besitzern von Dieselautos würde sich die AfD für Brandenburg zuvorderst auf die Fahren schreiben.

Von Benno Rougk