Brandenburg/H

Getäuscht sieht sich wer einen Proteststurm erwartet hat gegen den Auftritt von Jörg Meuthen am Mittwoch im Von-Saldern-Gymnasium in Brandenburg/Havel oder gar Entgleisungen des AfD-Bundesvorsitzenden. Der Protest ist sehr überschaubar. Emotionale Zeichen in der Podiumsdiskussion setzt weniger Meuthen als die Bundestagabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke).

Zur Galerie Aufgeheizte Stimmung am Brandenburger Von-Saldern-Gymnasium: Schon vor dem umstrittenen Auftritt des AfD-Chefs Jörg Meuthen anlässlich des Europatages gibt es Proteste vor der Schule. Demonstranten vor dem Gymnasium in Brandenburg haben am Vormittag ein Plakat aufgestellt mit der Aufschrift „Schule mit Rassisten, Schulleitung ohne Courage“.

Zum Europatag hat das Gymnasium wie immer eine ganze Reihe von Veranstaltungen organisiert. Das größte öffentliche Interesse zieht die Podiumsdiskussion über Deutschland und Europa auf sich, welche die Schüler Jessica Hochwald und Richard Niebel mühelos moderieren. Vertreten sind Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien und dazu Ex-Schülersprecher Jacob Schrot (CDU).

Die Politiker haben störungsfrei diskutiert über den Stellenwert der europäischen Einigung, die Sicherung der Außengrenzen, Chancen und Grenzen der Integration, die Probleme Afrikas, die Hürden einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik und die Toten im Mittelmeer.

Domscheit-Berg vergleicht die Toten im Mittelmeer mit den Mauertoten

Anke Domscheit-Berg (Linke) bezeichnet die Außengrenze als „tödlichste Grenze“ überhaupt, an der 20 000 Menschen „verreckt“ seien. Dieser Tod im Mittelmeer sei total inakzeptabel, so inakzeptabel wie die 327 Mauertoten einst an der innerdeutschen Grenze.

Gegen den Vergleich protestierte Linda Teuteberg (FDP). So wie Marie-Luise von Halem (Grüne) tritt Domscheit-Berg aber dafür ein, den Familiennachzug von geflüchteten Menschen nicht zu behindern. Wartezeiten von zwei Jahren seien unhaltbar.

Ralf Holzschuher (SPD) stößt auf keinen Widerstand mit seiner Forderung, die europäische Union müsse dazu beitragen, dass die Menschen erst gar nicht fliehen müssten.

Die größte Herausforderung des Jahrhunderts sieht Holzschuher in Afrika mit seien politischen und wirtschaftlichen Problem. Auch der SPD-Politiker bemüht die Geschichte, fordert für Afrika einen „Marshallplan“ wie für Deutschland nach 1945.

Jörg Meuthen: „Damit werden wir selbst zu Afrika“

Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken beschreibt Jörg Meuthen als eine „zynische Situation“. Er erkennt zwei Möglichkeiten. Die erste sei, diese Flüchtlinge reinzulassen. „Doch damit helfen wir nicht Afrika, damit werden wir selbst zu Afrika“, meint der AfD-Bundeschef.

Schulleiter erstattet Anzeige wegen Transparent Die Störung des polizeigeschützen Auftritts des AfD-Bundsvorsitzenden beschränkt sich auf ein Transparent und den kurzen Protest von fünf Menschen, als Jörg Meuthen eintrifft. Das Transparent vor der Schule trägt die Aufschrift „Schule mit Rassisten, Schulleitung ohne Courage“ – eine Abwandlung des Selbstverständnisses „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. In den ersten drei Worten sieht Schulleiter Thomas Reuß eine Beleidigung, die das Gymnasium nicht hinnehmen könne. Über die zweite Aussage sei er erhaben, habe die Schule doch gerade Courage bewiesen. Die Polizei hat das Transparent nach der Strafanzeige des Schulleiters eingezogen.

Für richtig halte er es, Afrika freie Teilhabe am Welthandel ohne Strafzölle zu gewähren und im übrigen die Fluchtwege nach australischem Vorbild zuzumachen und dann zu steuern, „wie lassen wir Menschen rein und wen lassen wir rein“.

Linda Teuteberg fordert EU-weit ein „gemeinsames Asylsystem“, in dem auch Staaten mitgenommen werden, welche die bisherige Aufnahmepolitik der Europäischen Union nicht mittragen. Jacob Schrot argumentiert pointierter, wenn er zu deutscher Zurückhaltung gerade gegenüber Polen mahnt.

Dietlind Tiemann schildert ihre Erfahrung

Mitunter klingen die Politiker auf dem Podium resigniert, etwas wenn Schüler aus dem Publikum nach einer Lösung für Syrien fragen oder um Vorschläge bitten, wie Flüchtlingspolitik gerecht werden kann.

Dietlind Tiemann (CDU) berichtet von ihren einstigen Erfahrungen als Oberbürgermeisterin mit geflüchteten Menschen. Sie hebt hervor, dass die Menschen so vielfältig seien wie die Aufgaben.

Tiemann: „Ich habe mit Frauen gesprochen, die einfach nur froh waren, endlich ruhig schlafen zu können, und Menschen, die keine staatlichen Leistungen, sondern sich ein Haus bauen und arbeiten gehen wollen.“

Von Jürgen Lauterbach