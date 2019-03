Brandenburg/H

Seit mehr als 20 Jahren ist Yves Macak staatlich geprüfter Erzieher und hat während seiner Arbeit an einer Berliner Grundschule so einiges erlebt. Zum 1. Comedy Frühling in Brandenburg an der Havel trat der Comedian am Freitag in der Werft auf.

Hier teilte Macak seine Erfahrungen und entwarf so ein pädagogisch fragwürdiges Bild einer erzieherischen Fachkraft. Dabei ließ der Berliner in seinem Comedy-Programm „R-zieher – Echt jetzt!?“ kein gutes Haar an allen, die ihm während seiner beruflichen Laufbahn bisher über den Weg laufen durften.

Mit Übertreibungen, Extremen und Klischees jonglierend widmete sich der Komiker nicht nur schizophrenen, cholerischen und allen sonst wie eingeschränkten Kindern, sondern auch seinen Kollegen, Vätern in Teilzeit, kiffenden Elternpaaren und nervigen Helikoptermüttern.

Positive Erlebnisse scheinen in seinem Beruf Mangelware zu sein, hier stellte sich dem Nicht-Erzieher im Publikum schnell die Frage, wie man es über 20 Jahre in diesem Beruf aushalten kann.

Nach Rückfrage konnte der Comedian jedoch bereits zu Beginn sicher stellen, dass mindestens drei Viertel der Gäste in der mit 200 Plätzen ausverkauften Werft ebenfalls Erzieher gelernt hat. Diese hatten einen großen Spaß, während beim Rest die satirische Abrechnung nur mäßig zündete.

Von Tobias Wagner