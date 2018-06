Brandenburg/H

Bundeskanzler Helmut Kohl versprach 1990 den Ostdeutschen die berühmten „blühenden Landschaften“. Auf dem Weg dahin sei nur ein kurzes Tal zu durchschreiten. In der ersten Anpassungsphase der wirtschaftlichen Neuordnung in der ehemaligen DDR ist zwar mit ansteigenden Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Nach wenigen Jahren werde in den neuen Bundesländern dann aber ein Aufschwung einsetzen, der einem neuen Wirtschaftswunder gleichkäme.

„Als ich damals sagte, dass ich eher mit einer Anpassungszeit von etwa zehn Jahre rechnen würde, galt ich schon als Pessimist“, erinnerte sich Hubert Borns, der einmal im Monat Treffen der SPD-Senioren organisiert. In manchen Regionen Ostdeutschlands warten die Menschen aber bis heute auf den versprochenen Aufschwung.

Großkundgebung der Stahlwerker in Brandenburg an der Havel im November 1991, mit dabei Arbeiter aus dem Hennigsdorfer Werk. Quelle: MAZ/Bruno Wernitz

Vor allem die noch in den letzten Tagen der DDR gegründete Treuhandanstalt ist für viele ältere, ehemalige DDR-Bürger ein rotes Tuch. Eine im letzten Jahr erschienene Studie der Ruhr-Universität Bochum hat untersucht, wie Ostdeutsche die Treuhand in ihrem Handeln wahrgenommen haben und welche Spuren diese großen Umwälzungen bis heute hinterlassen haben.

Erfahrungen mit der Treuhand haben auch die Brandenburger Stahlwerker nach der Wende zur Genüge gemacht und deshalb wurden noch einmal in den eigenen Erinnerungen und Notizen gekramt, um den Weg des Stahlwerks von der Planwirtschaft in die Privatisierung nachzuvollziehen.

Als das Stahlwerk noch das Stadtbild prägte. Die Schornsteine sind längst weg. Quelle: privat

Etwa 20 Zuhörer versammelten sich dazu im Brandenburger Industriemuseum, um die Vorträge von Hubert Borns, dem ehemaligen Arbeitsdirektor im Brandenburger Stahl- und Walzwerk, und Wolfgang Orphal, dem ersten gewählten Betriebsratsvorsitzenden in der Wendezeit zu hören.

Im Umstrukturierungsprozess sei schnell klar geworden, dass nur das Elektrostahlwerk eine Chance in der freien Wirtschaft hat. Mit dem Verkauf an die Riva-Gruppe waren diese Jobs gesichert. Die Stahlproduktion mit den Siemens-Martin-Öfen im älteren Werksteil war hingegen nicht mehr wettbewerbsfähig. Für tausende Menschen, die dort ihr Arbeitsleben verbracht haben, musste eine Lösung gefunden werden.

„Dem starken Betriebsrat, den vielen lautstarken Stahlwerkern und der IG Metall ist es zu verdanken, dass ein annehmbarer Sozialplan entwickelt werden konnten und es in Brandenburg, im Gegensatz zu anderen großen Betrieben in ganz Ostdeutschland nicht noch schlimmer gekommen ist“, erklärte Borns und die ehemaligen Stahlwerker unter seinen Zuhörern nickten zustimmend.

Wolfgang Orphal (links) und Hubert Borns trugen zur Wendezeit Verantwortung im Stahlwerk. Quelle: Christine Lummert

Vor allem als Borns und Orphal die Verhandlungen mit den Vertretern der Treuhand nachzeichneten, wurde klar, woher bei einigen Ostdeutschen die Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen kommt und warum sich jetzt manche Alternativen in der politischen Landschaft suchen.

„Die Treuhand wurde zwar von Ostdeutschen gegründet und die waren in der Belegschaft in der Mehrzahl. Je höher es in der Hierarchie nach oben ging, desto mehr westdeutsche Wirtschaftsexperten gefragt“, erklärte Borns. Auf Vorstandsebene waren zudem nur Manager aus den alten Bundesländern eingesetzt.

Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten wurde abgewickelt. Auch im Brandenburger Stahlwerk. „Es gab zwar eine Auffanggesellschaft, aber es war ein einschneidendes Erlebnis, als die Stahlwerker ihre eigenen Arbeitsplätze einschmelzen mussten“, sagte Orphal.

Von Christine Lummert