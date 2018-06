Brandenburg/H

Das erwartet man eher auf einer Berliner Schickimicki-Party als in einem Pflegeheim: Der amerikanische Soul-, Gospel- und Jazz-Sänger Keith Tynes, Jazz-Pianist Helmut Bruger und Sebastian Vogel von der Keith Tynes Band liefern den musikalischen Part – und ein kleiner Mops namens Merle stiehlt allen Rednern die Show.

Doch hat alles seine Richtigkeit: Die Investoren Nelly Smachtin und Gernot Schäfenacker haben nach einem Geschenk zur Eröffnung des von ihnen finanzierten „Hauses am Mariengrund“ gesucht und sind auf die Idee gekommen ein Klavier der Marke Carl Ebel in die neue Cafeteria zu stellen, „die Musiker dazu haben wir gleich eingeflogen“. Schäfenacker sieht in der Musik ein verbindendes Element, dass den Bewohnern ihre Zeit im Pflegeheim schöner macht.

146 Betten hat der riesige viergeschossige Bau direkt auf der Ostseite des Marienberges und direkt gegenüber des Marienkrankenhauses an der Bergstraße. Es entstanden 138 großzügige und moderne Einzelzimmer. Zudem wurden vier Zimmer als „Partnerzimmer“ gestaltet. Alle haben ein integriertes barrierefreies Bad und bodentiefe Fenstern mit elektrischen Rollläden.

Von der ursprünglichen Idee, im oberen Staffelgeschoss einen Extra-Wohnbereich für Menschen mit dementiellen Erkrankungen zu schaffen, ist die Betreiber-Gruppe Korian wieder abgerückt. „So etwas gibt es bei mir nicht“, sagt resolut die Pflegedienstleiterin Kerstin Marx. „Wir wollen alle Menschen gut integrieren und nicht separieren, sie lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig.“ Statt dessen wird es im Obergeschoss eine Wohngruppe für „junge Pflege“ geben – Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren, die geistig voll da sind, aber betreut werden müssen und die sich sonst unter den älteren Bewohnern deplatziert vorkommen.

Als Ärztin im Haus ist Katharina Zumbusch tätig – sie hat ihre internistische Praxis gleich in der Nachbarschaft. Zudem gibt es eine Kooperation mit der Physiotherapie Nord. „Wir setzen hier auch neben der normalen Medikation auf Naturheilverfahren, geben nicht bei jedem Wehwehchen eine Pille, sondern versuchen es mit Aromatherapie, Kneippschen Anwendungen oder speziellen Kissen“, sagt Kerstin Marx. Gesucht werden auch noch Kontakte zu Kitas und zu Geistlichen, erzählt Kerstin Braune, die Verwaltungschefin.

Noch ist das Haus nicht voll, erst 24 Bewohner sind da. „Wenn wir einen Menschen am Tag aufnehmen, ist das genug. Es ist viel Arbeit, die Menschen müssen bei uns ,ankommen’, die Pflegekräfte müssen sich darauf einstellen – man kann so ein Haus nicht mit 100 Prozent Auslastung starten.“ Es gibt bereits Wartelisten. Es wird auch noch Personal gesucht. Es müssen noch Anträge im Amt bearbeitet werden für die Menschen, die einen Zuschuss fürs Pflegeheim bekommen. Für Selbstzahler werden pro Monat 1548 Euro fällig.

Das Haus hat in der Fassade große weiße „Fensterrahmen“ wie es sie auch andernorts in der Stadt gibt, der helle rötliche Farbton erinnert an die Ziegel der alten Brauerei an dieser Stelle, sagt Architekt Silvio Plaasch vom Berliner Büro Milkoweit-Architekten. Es gibt großzügige Terrassen, Außen-Barfuß-Becken, einen geschützten Hof und einen begrünten Hang zum Marienberg, „wir nennen es Buga-Erweiterung“, sagt Schäfenacker, der mehr als 14 Millionen Euro investiert hat.

Von André Wirsing