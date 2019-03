Brandenburg/H

Ganz elegant mit einer weißen Stola um die Schultern nahm Barbara Böke am 19. Oktober 1968 an einem Tisch im „Alten Roland“ am Molkenmarkt Platz. Damals war sie 29 Jahre alt und mit einem befreundeten Paar in dem beliebten Brandenburger Tanzlokal verabredet. Halb im Scherz stand der Abend auch unter einem Motto: „Die beiden wollten mir einen Mann beschaffen“, sagt Barbara Böke, die damals geschieden war und zwei kleine Töchter hatte.

Das Schicksal hat an diesem Abend mitgespielt. Klaus Böke, ebenfalls 29 Jahre alt und ebenfalls geschieden und Vater einer Tochter, war zusammen mit einem Freund im „Alten Roland“ unterwegs. Die Frau mit der weißen Stola ist ihm gleich aufgefallen. „Ich war aber immer ein bisschen schüchtern und habe mich nicht gleich getraut, sie zum Tanzen aufzufordern“, erinnert er sich. Als allerdings die Konkurrenz, in Form eines Armeeoffiziers, aktiv wurde, hat Klaus Böke sich doch ganz schnell ein Herz gefasst.

Auf dem Weg zur glücklichen Familie

„Nachdem wir uns an diesem Abend kennengelernt hatten, haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren“, bestätigt Barbara Böke. Im steten Jahrestakt hat sich die Beziehung dann weiterentwickelt. 1969 wurde Verlobung gefeiert, am 19. August 1970 haben die beiden geheiratet. „Wiederum ein Jahr später sind wir in unser Haus im Pflegerdorf eingezogen“, erzählt Barbara Böke, die ihr Berufsleben als Stationsschwester in der Landesklinik verbracht hat. Ehemann Klaus war bis zur Rente als Busfahrer für die Verkehrsbetriebe der Stadt tätig.

Im Jahr 1972 ist dann die gemeinsame Tochter Beatrice geboren. „Inzwischen ist die Familie um fünf Enkelkinder sowie fünf Urenkel angewachsen und mit Geschwistern, Nichten und Neffen werden wir eine sehr große Runde sein, wenn wir in wenigen Monaten gemeinsam unsere 80. Geburtstage feiern,“ sagt Barbara Böke.

Alte Bilder gesucht

Die 79-Jährige hält per Whatsapp regelmäßigen Kontakt zu ihren Familienmitgliedern. Nicht nur, um Textnachrichten zu verschicken, sondern auch Bilder. „Fotografieren war schon immer ein großes Hobby von mir und im Schrank liegen bestimmt 50 Fotoalben, die unser gemeinsames Leben dokumentieren.“

Bilder aus dem „Alten Roland“ sind dort allerdings nicht zu finden. Heute hat auch Barbara Böke ein Smartphone dabei und damit automatisch auch eine Kamera. „Früher war es aber nicht üblich, mit einem Fotoapparat zu einem ganz normalen Tanzabend zu gehen, zumal die Lichtverhältnisse für schöne Bilder nicht optimal waren.“ Eine Kamera mit großem Blitzlicht passt eben schlecht ins elegante Abend-Handtäschchen.

Über alte Bilder und weitere schöne Geschichten aus dem „Alten Roland“ würden sich die Bikes freuen. „Schließlich hat dort unser beider Leben eine entscheidende Wende genommen und das muss für manch andere bestimmt ähnlich gewesen sein.“ die MAZ sucht deshalb weiterhin nach Lesern, die ihre Erinnerungen und Fotos aus dem beliebten Tanzlokal teilen.

Das erste Bier nicht vor 22 Uhr

Klaus Böke weiß zum Beispiel noch, dass zu seiner Zeit im „Alten Roland“ der Zapfhahn für ein gepflegtes Glas Bier erst ab 22 Uhr in Betrieb genommen wurde. „Der Geschäftsführer bestand darauf, dass vorher nur Wein ausgeschenkt wurde, aber mein Geschmack war das nicht.“ Zudem war die Musik noch handgemacht. Die tanzenden Paare wurden von den Klängen einer Band aufs Parkett gelockt, die die großen Hits der Zeit spielte.

Von Christine Lummert