Plaue

Am Donnerstag erfuhr die Polizei von einer 89 Jahre alten Frau aus Plaue, dass eine unbekannte Frau am Vortag versucht hatte, sie hinters Licht zu führen. Besagte Unbekannte hatte am Mittwoch bei der Rentnerin angerufen.

Auf Hochdeutsch erzählte die Anruferin, dass die alte Dame angeblich 34.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie jedoch vorher eine Gebühr von 900 Euro bezahlen.

Aufgeflogen

Ein weiterer Anruf folgte am Donnerstag. Die fremde Stimme gab Instruktionen, wie die Geldübergabe vonstattengehen soll. Zum Glück berichtete die Rentnerin einer Verwandten vorher von dem Geschehen. Die Zeugin informierte daraufhin sofort die Polizei.

Der Betrugsversuch ist also rechtzeitig aufgeflogen. Allerdings konnte die Polizei keine Verdächtigen dingfest machen.

Polizei gibt Empfehlungen

Die Polizei warnt abermals vor solchen Betrugsmaschen am Telefon und empfiehlt:

„Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin, damit Sie in der Zwischenzeit die Angaben mit Hilfe der Polizei überprüfen können! Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers!

Bevor Sie jemanden ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache nicht geheuer ist, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110! Übergeben und überweisen Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind!“

Von Jürgen Lauterbach