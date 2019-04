Brandenburg/H

Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Potsdam muss sich aktuell ein 29 Jahre alter Brandenburger verantworten. Oberstaatsanwältin Sigrid Komor wirft ihm sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Sein Opfer soll vor fast vier Jahren ein damals 12 oder 13 Jahre alter Junge gewesen sein.

Im Sommer 2015 soll sich der gebürtige Rathenower zweimal an dem Kind aus Brandenburg/Havel vergangen haben. Besonders schwer wiegt dabei, dass der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist.

Vor knapp zehn Jahren hatte ihn das Landgericht Potsdam wegen drei Fällen, in denen er Kinder sexuell missbraucht hatte, zu drei Jahren Haft verurteilt, die der junge Mann auch abgesessen hat.

Kindern nicht nähern

Nach der Entlassung aus dem Gefängnis unterliegt der Baugeräteführer der sogenannten Führungsaufsicht. Er muss daher bestimmte Regeln einhalten. Dazu gehört, dass er sich weder Kindern nähern darf noch Kindereinrichtungen wie Kitas und Schulen.

Doch laut Anklage hat er in den Sommerferien 2015 erneut ein junges Opfer gesucht und gefunden, einmal mutmaßlich im Straßenbahndepot in der Bauhofstraße und das andere Mal in seiner Wohnung in Nord.

Der Mann, der in einer Rathenower Schule seine erweitere Berufsbildungsreife geschafft hat, äußert sich nicht zu den Vorwürfen der Anklägerin.

Alkoholprobleme in der Vergangenheit

Er berichtet lediglich zu seinem Werdegang, dass er eine Zeit lang Alkoholprobleme gehabt habe, nun aber nicht mehr. Drogen seien nie ein Thema gewesen.

Während seiner Gefängniszeit in Brandenburg/Havel habe er in der Sozialtherapeutischen Abteilung (Sotha) behandelt worden.

Nachdem er die Strafe verbüßt hat, lebte der junge Mann im betreuten Wohnen der Gefangenenhilfe Humanitas. Gern wäre er Lokführer geworden. Doch das Jobcenter habe die angestrebte Ausbildung wegen seiner kriminellen Vergangenheit nicht gefördert.

EU-Rente angestrebt

Wegen kaputter Bandscheiben strebt der 29-Jährige, der sich im Katastrophenschutz engagiert hat, nun die Erwerbsunfähigkeitsrente an. Laut ärztlichem Gutachten ist er bisher nur drei Stunden pro Tag arbeitsfähig.

Seine Tage verbringt der Angeklagte nach eigenen Angaben einigermaßen strukturiert. Er stehe nicht allzu spät auf und frühstücke dann ausgiebig. Anschließend widme er sich seinen Hobbys Fotografieren und Modelleisenbahn. Aus dem Modelleisenbahnverein sei er ausgetreten, weil es dort wegen seiner Vorgeschichte rumort habe.

Freunde wenden sich ab

Der Angeklagte scheint inzwischen reichlich vereinsamt. Zu seinem Vater habe er ein gutes Verhältnis, zu seiner Mutter nicht, erzählt er vor Gericht. Freunde hätten sich im Verlaufe des Gerichtsverfahrens von ihm abgewandt. Von einem Fremden sei er unlängst unerwartet angefeindet worden.

Der Prozess wird fortgesetzt. Eine Rolle dürfte spielen, wie das mutmaßliche Opfer aussagen wird und wie der bestellte Gutachter und das Gericht dessen Glaubwürdigkeit einschätzen.

Von Jürgen Lauterbach