Der Opa hat ihm das Angeln beigebracht. Das ist lange her. Seit 1999 managt Siegfried Götze die Fishing Masters Show (FMS). In fünf Tagen kommt der in Magdeburg lebende Promotor mit Deutschlands größtem Angel-Event an den Beetzsee. Für ein Wochenende versammeln sich an der Regattastrecke alle, die in der Angelszene einen Namen haben. Friedfisch-Experten, Norwegen-Profis, Forellen-Fans und Karpfen-Jäger verraten ihre Tricks, präsentieren das neueste Gerät, testen Boote, kochen und versteigern mit Promis hochwertige Preise – und das alles für einen guten Zweck.

Grundausrüstung für Kinder

Denn hinter der Idee zur Fishing Masters Show steckt ein vornehmer Zweck. Ein nicht unerheblicher Teil des Erlöses geht an die Royal Fishing Kinderhilfe, deren Vizepräsident Götze ist. Diese kümmert sich um sozial benachteiligte Kinder und sorgt unter anderem dafür, dass sie das Angelhandwerk erlernen und mit einer Grundausrüstung ausgestattet werden. Für Götze hat das Angeln eine große soziale und teambildende Komponente: „Angeln verbindet, schafft Freundschaften und bringt Kindern die Natur nahe.“

„Der Weg ist das Ziel” könnte das Motto des Raubfischspezialisten Stephan Gockel sein, denn seine Leidenschaft ist die Weiterentwicklung moderner Angelmethoden auf Zander, Barsch oder Hecht. Quelle: FMS

Einmal gehen die Überschüsse aus den Eintrittsgeldern an das Hilfswerk. Dann wird an beiden Tagen zugunsten der Royal Fishing Kinderhilfe der Hammer geschwungen. Zur Versteigerung kommen unter anderem handgebaute Ruten, Echolote, Reisegutscheine und ein Fährfahrten-Gutschein von Color Line für vier Personen. „Auf diese Weise konnten wir in den vergangenen Jahren mehr als 5000 Kinder an den Angelsport heranführen. Das beginnt bei der Ablegung der Angelprüfung für Friedfische, die in den meisten Bundesländern verlangt wird.“ In der Regel unterstützt die Royal Fishing Kinderhilfe Einrichtungen und Heime, aber auch Kinder von Hartz-IV-Familien.

Große Foodtruck-Meile

Inzwischen laufen die Vorbereitungen auf die Fishing Masters Show 2018 auf Hochtouren. Stellplätze, Wasser und Strom werden auf die einzelnen Anbieter, Händler und Hersteller verteilt. Der Lageplan der Regattastrecke ist derzeit Götzes wichtigster Begleiter. Reichlich Platz brauchen insbesondere die Showbühne, das Messezelt und die aus ganz Deutschland kommenden Reisegastronomen, die eine große Foodtruck-Meile bilden.

Für die Besucher ist es möglich, den ganzen Tag über mit Hightech-Booten auf dem See zu fahren und die neuesten Techniken der hochmodernen Echolote und Bootselektronik zu bestaunen. Der Echolot-Experte Thomas Schlageter wird faszinierende Möglichkeiten moderner Echolote vorführen. Quelle: FMS

Auch im Medienturm wird gewerkelt. Erstmalig werden die Veranstalter von dort mehrere Live-Sendungen über den Facebook-Kanal „Anglertalk“ übertragen. Eine Sendung wird sich ausschließlich mit dem Anliegen der Royal Fishing Kinderhilfe beschäftigen. Am Beetzseeufer werden zusätzliche Stege eingeschwommen. „Immerhin haben sich 40 Bootshersteller angemeldet, rund die Hälfte davon laden zu Probefahrten ein“, berichtet FMS-Manager Götze.

Sonderlinie der Verkehrsbetriebe Brandenburg

Die Veranstaltung findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Die Verkehrsbetriebe Brandenburg lassen stündlich die Sonderbuslinie P /533 ab Hauptbahnhof über die Fontanestraße mit mehreren Halts zur Regattastrecke fahren.

Von Frank Bürstenbinder