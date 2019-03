Brandenburg/H

Dieser Überfall gibt Rätsel auf: Ein Unbekannter hat am Montagabend in der Wilhelmsdorfer Straße in Brandenburg an der Havel einen Betrunkenen attackiert. Der Täter schlug seinem 36-jährigen Opfer eine Bierflasche über den Kopf und verletzte es. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach griff der unbekannte Mann den Betrunkenen kurz vor 21 Uhr an. Dann floh er vom Tatort. Er ließ sein Opfer mit einer blutenden Platzwunde am Kopf zurück. Rettungssanitäter versorgten später den Verletzten.

Rätselraten um Motive und Identität des Täters

Die Motive für die Tat liegen offenbar ebenso im Dunkeln wie die Identität des Angreifers. „Eine genaue Rekonstruktion des Geschehens konnte durch die Beamten nur erschwert erfolgen, da der Geschädigte stark alkoholisiert war“, berichtet ein Polizeisprecher. Der Atemalkoholtest bei dem Betrunkenen habe einen Wert von 2,91 Promille ergeben, so der Polizist.

Die Polizei hat jetzt laut Sprecher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um schwere Körperverletzung. Die Kripo hat den Fall übernommen.

Von hms