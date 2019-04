Brandenburg/H

Mit der Hamburger Elbphilharmonie vergleicht Sängerin Annett Louisan ihre Bühne in der Sankt-Annen-Galerie. „Ich freue mich, einmal hier in Brandenburg zu spielen“, sagt die 42-Jährige. Als Gitarrist Hardy Kayser den Song „Kleine Große Liebe“ anstimmt, jubeln die Fans, zücken ihre Handys und beklatschen die Musikerin.

Songs über die Liebe

Als himmlisch, genial, fatal, verrückt, haltlos, verwegen und phänomenal besingt Louisan einige ihrer Liebesbeziehungen. „Kleine Liebe, Große Liebe, gib der Liebe keinen Namen, alle Lieben meines Lebens waren gut, so wie sie kamen“, textet Louisan.

Zuhörerin Ruth Rößler ist begeistert und erlebt die Künstlerin das erste mal live. „Mir gefällt, dass Annett Louisan über die Liebe und Romantik singt. Sie hat eine tolle Melodik in ihrer Stimme“, sagt die Brandenburgerin. Rößler betont, dass viele Entertainer schnell aus dem Showgeschäft verschwinden, aber gute Musik zeitlos sei. Deshalb hört die Brandenburgerin Louisans Musik seit über zehn Jahren und wird weiter ihr Fan bleiben.

Sängerin nach Babypause wieder auf der Bühne

Die Hamburgerin berichtet den Zuhörern, dass ihr letztes Studioalbum vor fünf Jahren erschien. „Aber es ist eine ganze Menge passiert in meinem Leben“, sagt Louisan und erinnert an die Geburt ihrer Tochter Emmylou Rose, die jetzt 20 Monate alt ist und im Alltag für viel Wirbel sorgt. Durch die Erlebnisse sei Louisan nach eigenen Angaben reifer geworden und will sowohl ihre Vergangenheit als auch Zukunft reflektierter betrachten.

„Große Töne sind nicht schwer, sie kriegen mich nicht kleiner, denn weniger ist mehr. Trüg ich mein Herz auf endlosen Beinen, könnt es auch nicht größer sein“, singt Louisan und verarbeitet so humorvoll ihre Körpergröße von 1,52 Metern. Auch die Zuversicht und Mut, der durch wahre Freundschaft entsteht, werden von ihr im Lied „Die schönsten Wege sind aus Holz“ besungen. Hannelore Friedrich ist von dem Auftritt begeistert. „Die Frau hat Power in ihrer Stimme“, sagt die Brandenburgerin.

