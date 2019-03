Brandenburg/H

„Erfassen, Erforschen, Erhalten, Erzählen“ – das Motto der diesjährigen Jahreskonferenz der Brandenburgischen Landesarchäologie lässt es bereits erahnen: die Aufgaben eines Archäologen gehen weit über das Graben nach Scherben oder Knochenstücken hinaus.

Am Donnerstag versammelten sich Archäologen im Audimax der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel (THB), um auf der zweitägigen Fachtagung die bedeutendsten Ausgrabungen und Funde aus 2018 vorzustellen sowie Einblick in ihre Arbeitsweisen zu geben. Schließlich hat sich im vergangenen archäologischen Jahr eine ganze Menge getan.

Archäologie durch die Feminismus-Brille

„So haben sich beispielsweise Interpretationen von Funden im Lauf der Zeit verändert“, versichert Burghilde Wieneke-Toutaoui, THB-Präsidentin. „Ich interessiere mich für den Feminismus, und durch diese Brille müssen Entdeckungen neu eingeordnet werden.“

Schließlich könnte das Grab einer bisher vermutlich reichen Braut stattdessen die letzte Ruhestätte einer erfolgreichen Kauffrau sein, die vor Jahrhunderten in den oberen Schichten der Gesellschaft verkehrte und nicht lediglich am heimischen Herd.

Interpretieren und Konservieren

„Man muss auf Funde mit einem neuen Auge schauen“, so Wieneke-Toutaoui. Sie eröffnete zum letzten Mal die Jahreskonferenz, da die Präsidentschaft der THB im April zum bisherigen Vizepräsidenten Andreas Wilms wechselt. „Archäologen sollen letztendlich auch interpretieren und nicht nur konservieren.“

Laut Wieneke-Toutaoui ermögliche dies das Lernen aus den Fehlern der Geschichte. Ähnlich sieht es der Abteilungsleiter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg Reiner Walleser: „Nur wer die Vergangenheit deuten kann wird die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, da ist die Arbeit der Archäologen und ihrer Helfer immens wichtig.“

Insgesamt 35 Beiträge zur Forschung 2018

Wie diese Arbeit im vergangenen Jahr aussah, beschrieben die teilnehmenden Forscher in insgesamt 35 Vorträgen zu Funden, deren Entstehung von der Steinzeit bis zur Neuzeit reicht.

Dabei waren die Themen so unterschiedlich wie ihre Fundorte: vorgestellt wurden unter anderem die steinzeitlichen Rinderbestattungen der Havelländischen Kultur bei Felchow, Ortsteil der Gemeinde Schöneberg in der Uckermark, die Überreste eines Kriegsgefangenenlagers aus der Slawenzeit in Wustrau im Havelland sowie die Lebensumstände der Strausberger Oberschicht im späten Mittelalter.

Dabei lagen nicht nur archäologische Funde im Fokus, sondern auch historische und moderne Arbeitsprozesse. So erläuterte unter anderem Hans Joachim Behnke, Leiter des Archäotechnischen Zentrums in Welzow in der Niederlausitz die Schwierigkeiten beim originalgetreuen Schwertgussverfahren („nur einfach reinstellen, pusten, fertig, so einfach ist das nicht“), während Christina Becker, deren Bachelorarbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und Berlin 2014 die Thematik „Dreidimensionale Dokumentation in der Grabungstechnik“ behandelte, die Vor- und Nachteile des Nutzens von 3D-Modellen in der Archäologie vorstellte.

Keine Vorträge zu Havelstadt-Grabungen

Vorträge über Grabungsergebnisse in der Havelstadt suchte man in diesem Jahr jedoch vergeblich. „Wir haben zwar überraschend viele neue Grabungsstellen gefunden und insgesamt 70 Projekte realisiert“, sagt Joachim Müller von der Fachgruppe Denkmalschutz. „Etwas Spektakuläres war jedoch leider nicht dabei.“ Vielleicht dann ja wieder zur landesarchäologischen Jahrestagung im nächsten Jahr.

Von Tobias Wagner