Brandenburg/H

Die Gewerkschaft Verdi und die Gesellschaft Asklepios-Fachkliniken Brandenburg liegen zu Beginn ihrer Tarifverhandlungen mit ihren Positionen noch auseinander.

Die Gewerkschaft möchte die Tür aufstoßen zu Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-K) und somit die Angleichung an den West-Tarif erreichen. Die Arbeitgeberin lehnt das in der ersten Gesprächsrunde ab.

Die Tarifverhandlungen haben begonnen, weil der bisherige Haustarifvertrag zum Jahresende ausgelaufen ist. Verdi verhandelt in erster Linie für die Pflegekräfte, Therapeuten, Verwaltungs- und Funktionsdienstmitarbeiter an den drei Brandenburger Krankenhausstandorten in Brandenburg/Havel, Teupitz und Lübben.

Warnstreiks sind kein Thema

Das sind die meisten der rund 1600 Beschäftigten, von denen gut die Hälfte im psychiatrischen und neurologischen Fachkrankenhaus auf dem Görden tätig sind. Die Gehälter der Ärzte werden separat vom Marburger Bund ausgehandelt und anschließend von Verdi übernommen.

Offenbar hat die Gewerkschaft nicht damit gerechnet, gleich im ersten Gespräch mit Geschäftsführerin Daniela Wolarz-Weigel und dem Arbeitsdirektor des Asklepios-Konzerns zum Ziel zu gelangen. Jedenfalls spricht Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke aktuell noch gar nicht von Warnstreiks, sondern blickt der nächsten Gesprächsrunde am 14. Februar entgegen.

Die Position von Verdi geht in Richtung Westangleichung. Gefordert wird die Angleichung an die Tariflöhne nach dem Tarifvertrag für die Krankenhäuser im öffentlichen Dienst (TVöD-K). Das würde bedeuten, dass auf dem Görden und in den beiden anderen Häusern Tariflöhne wie bei den Asklepios-Kliniken in Hamburg und bei der Charité und bei Vivantes in Berlin gezahlt werden, wo der TvöD-K gilt.

Zwischen 5,1 und 11 Prozent mehr Geld

Franke rechnet vor, wie sich das für die Brandenburger auswirken würde. Pflegefachkräfte würden t zum 1. Januar 2019 durchschnittlich 5,1 Prozent mehr Geld erhalten, in der Psychiatrie sogar durchschnittlich 6,8 Prozent mehr und mit spezieller Fachweiterbildung 11 Prozent mehr.

Außerdem würde eine weitere Entgelterhöhung um 3,29 Prozent in diesem April folgen, fände der genannte Tarifvertrag Anwendung.

Asklepios habe sich im Rahmen der laufenden Tarif-Verhandlungen einvernehmlich mit der Gewerkschaft Verdi darauf verständigt, den für die Kliniken Brandenburg, Lübben und Teupitz bestehenden Haustarifvertrag gemeinsam weiterzuentwickeln, berichtet dagegen Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz.

Die Position der Arbeitgeberin

Nach seinen Worten hat Verdi von der Forderung nach kompletter Übernahme des TVöD Abstand genommen und zugestimmt, ihre Forderungen entsprechend neu zu formulieren. Asklepios habe angekündigt, in diesem Kontext selbstverständlich auch über eine Anhebung der Vergütungen zu sprechen.

Zum Hintergrund erklärt Eberenz: „Der ursprünglichen, überraschenden Forderung von Verdi nach kompletter Übernahme des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-K) kann Asklepios schon deshalb nicht nachkommen, weil Asklepios ein privater Klinikträger ist und daher in der Region Brandenburg nicht Mitglied kommunaler Arbeitgeberverbände ist.“

Haustarifvertrag entwickelt

Entsprechend könnte Asklepios auch nicht an Tarifverhandlungen teilnehmen, was für ein privates Unternehmen aber unabdingbar ist. Asklepios habe im Übrigen bereits zwischen 2011 und 2013 einen eigenen Haustarifvertrag mit Verdi für die Kliniken in Brandenburg entwickelt, der dann auch im Konsens mit der Gewerkschaft im Zwei-Jahres-Turnus angepasst und fortgeführt wurde.

Insofern sehe der den weiteren Gesprächen mit Verdi zuversichtlich entgegen mit dem Ziel, „diesen Haustarifvertrag gemeinsam in bewährter Weise weiterzuentwickeln“.

Hundertprozentige Konzerntochter Die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH ist eine psychiatrische Fachklinik mit 740 Betten in der Psychiatrie und Neurologie an den drei genannten Standorten und mit weiteren 200 Plätzen in den Tageskliniken. Das größte Fachklinikum des privaten Krankenhausbetreibers im Land Brandenburg befindet sich auf dem Görden. Die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Asklepios-Konzerns, an den das Land Brandenburg seine damaligen psychiatrischen Landeskliniken 2006 verkauft hatte. Zum Asklepios-Konzern gehören der Gewerkschaft zufolge knapp 70 Kliniken sowie die Hotels Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski und Atlantic.

Von Jürgen Lauterbach