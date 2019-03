Brandenburg/H

Die am Donnerstag fortgesetzten Tarifverhandlungen zwischen der Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH mit ihren Standorten Brandenburg, Lübben sowie Teupitz und der Gewerkschaft Verdi blieben erneut ohne Einigung. „ Verdi lehnte das seitens Asklepios nachgebesserte Angebot einmal mehr ab“, berichtet Daniela Wolarz-Weigel als Vorsitzende der Klinik-Geschäftsführung.

Das jüngste Angebot von Asklepios umfasste nach ihren Angaben unter anderem „drei lineare Erhöhungen der Entgelttabellen bei einer im Vergleich zum vorangegangenen Angebot deutlich kürzeren Laufzeit des Tarifvertrages.“

Langer Streit

Gleichzeitig habe das Angebot kürzere Arbeitszeiten für alle Arbeitnehmer ab dem 60. Lebensjahr bei vollem Lohnausgleich vorgesehen, sowie eine weitergehende Beteiligung des Arbeitgebers an der zusätzlichen Altersversorgung.

Insgesamt sah das Angebot nach Klinik-Berechnungen eine Steigerung von annähernd neun Prozent vor. Die Tarifpartner wollen die Verhandlungen am 27. März fortsetzen. Asklepios will dann auch ein „Angebot für eine überproportionale Gehaltssteigerung leitender Pflegekräfte vorlegen“.

Bereits Mitte Februar gab es in dem langanhaltenden Streit Annäherung, aber noch keine Einigung. Die Gewerkschaft äußerte sich skeptischer als die Arbeitgeber. Gewerkschaftssekretär Ralf Franke bezeichnet die Darstellung der Arbeitergeberseite als „geschönt“. Verdi habe das Angebot der Asklepios-Geschäftsführung für die etwa 1600 Beschäftigten – davon rund die Hälfte in Brandenburg/Havel – als „völlig unzureichend“ abgelehnt.

Schere klafft weit auseinander

Nach Berechnungen des Verdi-Sekretärs ist die Schere zum Öffentlichen Dienst mit dem aktuellen Angebot noch viel zu groß, liege um fast zehn Prozent darunter. Und auch im städtischen Klinikum Brandenburg liege das Ausgangsniveau schon jetzt höher als in den Brandenburger Asklepios-Psychiatrien.

Die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH ist eine psychiatrische Fachklinik mit 740 Betten in der Psychiatrie und Neurologie an den drei genannten Standorten und mit weiteren 200 Plätzen in den Tageskliniken. Die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Asklepios-Konzerns, an den das Land Brandenburg seine damaligen psychiatrischen Landeskliniken 2006 verkauft hatte.

Von MAZ