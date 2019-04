Brandenburg/H

Die Verkehrsbetriebe Brandenburg VBBr sind landesweit Vorreiter, als erstes Unternehmen werden sie ihren Lehrlingen kostenlose und uneingeschränkte Mobilität bieten. Erst vor wenigen Tagen hatte der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg das Einführen eines 365-Euro-Azubi-Tickets beschlossen. Zuvor kostete es 1511 Euro, das waren 75 Prozent des Normalpreises für ein Jahres-Umweltticket für beide Bundesländer.

„Es war ein richtiger Schritt der Landesregierungen, ein solches Ticket einzuführen, um die Mobilität der Azubis zu unterstützen. Nun erhalten die Azubis diese Leistung für 365 Euro. Sofort war mir klar, jetzt sind auch die Ausbildungsbetriebe gefragt. Ein Euro am Tag –so viel sollte die Mobilität seiner Auszubildenden jedem betrieb auch wert sein“, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler. Deshalb habe er die notwendige Zustimmung des betriebsrats eingeholt und kann somit ab dem 1. August 2019 dieses Ticket seinen fünf Auszubildenden kostenfrei überlassen.

Vogler hat dabei nicht nur im Blick, dass seine Lehrlinge jeden Tag pünktlich zum Betrieb und nach Hause kommen.Das Ticket ist nämlich uneingeschränkt nutzbar, auch in der Freizeit. „So erspare ich im günstigsten Fall den jungen Leuten auch die alterstypischen ,Jugendsünden’ wie Schwarzfahren in den ,Öffentlichen’ oder alkoholisiertes Führen eines Kraftfahrzeuges.“

Natürlich dürfe das freundliche Angebot an die Auszubildenden nicht zu Lasten des Unternehmens gehen. Deshalb freut sich Vogler, dass die Länder über den Verkehrsverbund VBB die Differenz zwischen 1511 und 365 Euro den Ausbildungsbetrieben voll erstatten. Für die kommenden zwei Jahre sollen dafür jeweils 2,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. So deckten sich nun die Gesamtkosten für die Mobilitätsgarantie der Auszubildenden aus Steuermitteln und aus Fahrgasteinnahmen. In dieser Teilung lasse sich das für die Betriebe auch gut aushalten.

Von André Wirsing