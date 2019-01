Brandenburg/H

Nach den Kriegen gegen Dänemark im Jahre 1864 und Österreich-Ungarn 1866 war Preußen zu einer europäischen Großmacht geworden. Otto von Bismarck, norddeutscher Bundeskanzler und Preußens Ministerpräsident zugleich, wollte nun auch Deutschland unter Führung Preußens vereinigen. Dem stellte sich Frankreich entschieden entgegen. Dieser Gegensatz zwischen Frankreich und Preußen musste zu einer Konfrontation führen.

Anlass für den Konflikt war die Bewerbung eines Hohenzollern um die spanische Thronfolge. Dieses wollte der französische Kaiser Napoleon III. unter allen Umständen verhindern. Zwar zog der Hohenzollern-Fürst seinen Anspruch auf den Thron zurück, doch Otto von Bismarck sah nun eine günstige Gelegenheit gekommen, den Konflikt mit Frankreich durch Waffengewalt zu klären.

Bahnsteig 1 des Brandenburger Hauptbahnhofs heute. Quelle: Heiko Hesse

Bismarck veränderte eine diplomatische Mitteilung – die „Emser Depesche“ – und gab diese an die Presse weiter. Der Wortlaut war provokativ gegen Frankreich gerichtet, was dieses zu einer Kriegserklärung an Preußen beziehungsweise an den Norddeutschen Bund reizen musste.

In dieser angespannten Situation reiste der preußische König Wilhelm I. von Koblenz, wo er sich in Bad Ems zur Kur aufgehalten hatte, mit dem Zug zurück nach Berlin. Wilhelm wollte einen Krieg gegen Frankreich verhindern, weswegen er schnell in die preußische Hauptstadt reiste.

Bismarck und die Militärs wollten den Krieg

Hier wollte er sich mit verschiedenen politischen Entscheidungsträgern beraten. Bismarck und die Militärs dagegen wollten den baldigen Waffengang gegen Frankreich. Dazu mussten sie den König möglichst von allen anderen politischen Meinungsträgern und Beratern fernhalten.

So kam es am Nachmittag des 15. Juli 1870 auf dem Bahnhof von Brandenburg an der Havel zu einem besonderen und folgenschweren Treffen. Von Magdeburg kommend traf der Zug des Königs auf dem Bahnhof ein. Von Berlin aus waren Kronprinz Friedrich-Wilhelm, Ministerpräsident Bismarck, Kriegsminister Albrecht von Roon und Generalstabschef Helmuth von Moltke mit der Eisenbahn dem Zug des Königs entgegengefahren.

Die Emser Depesche Im eigentlichen Sinn ist die Emser Depesche ein regierungsinternes Telegramm vom 13. Juli 1870. Darin unterrichtete der Diplomat Heinrich Abeken den norddeutschen Bundeskanzler Otto von Bismarck in Berlin über die Vorgänge in Bad Ems. Bismarck informierte daraufhin die Presse über die Vorgänge, aber in abgewandelter Form. Frankreichs Botschafter Vincent Benedetti war in den Kurort Bad Ems gereist und hatte König Wilhelm gesprochen. Der König sollte für alle Zukunft eine erneute Kandidatur von Hohenzollern auf Spaniens Thron ausschließen. Höflich verweigerte sich Wilhelm einer solchen Zusage. Darüber informierte Abeken, Mitarbeiter Bismarcks beim König in Bad Ems, den Bundeskanzler im fernen Berlin darüber. Seine Emser Depesche beinhaltete auch den Wunsch Wilhelms, die Presse über den Kontakt mit dem französischen Botschafter zu informieren. Bismarck stellte in seiner Pressemitteilung den Kontakt als besonders schroff dar. Dies wurde in der französischen Öffentlichkeit als Provokation angesehen.

In Brandenburg hielten beide Züge an, und die hochrangigen Politiker und Militärs verließen ihre Wagen. Auf dem Bahnsteig (heute Bahnsteig 1) trafen der König, Bismarck und die Militärs zusammen.

In diesem Gespräch überzeugten Bismarck und die mitgereisten Militärs den König von der Notwendigkeit des Krieges gegen Frankreich und von den sehr guten Chancen, diesen auch gewinnen zu können.

Bis zu diesem Zeitpunkt wäre es noch möglich gewesen, die Krise diplomatisch beizulegen und einen Krieg zu verhindern. Doch Bismarcks Rede auf dem Brandenburger Bahnsteig überzeugte den König, dem Krieg gegen Frankreich zuzustimmen.

Auf dem Weg nach Berlin

Nach der Unterredung bestiegen alle den Zug nach Berlin. Unterwegs hielt Bismarck dem König einen zusammenfassenden Vortrag über die aktuelle Lage in Europa. Anschließend wurden bereits Details des kommenden Krieges besprochen.

Preußen war auf den Krieg gut vorbereitet. Man wartete jetzt nur noch auf die formelle Kriegserklärung durch Frankreich. Dort wurde am 16. Juli 1870 der Krieg gegen den Norddeutschen Bund beschlossen und am 19. Juli erklärt.

Der Bahnhof in Brandenburg an der Havel auf einer Goauche aus der Zeit um 1850. Quelle: MAZ

Trotz einer militärischen Überlegenheit Frankreichs wurde das Land bis zum Herbst 1870 schnell besiegt. 45.000 Deutsche und 140.000 Franzosen kamen in den Kämpfen um. Mehr als 230.000 Soldaten beider Seiten wurden verwundet.

Im Januar 1871 erfolgte die Proklamation des Deutschen Reiches im Spiegelsaal von Versailles, Wilhelm I. wurde Kaiser, Frankreich wurde Republik, Napoleon III. dankte ab und ging ins Exil.

Von Frank Brekow