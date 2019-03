Wusterwitz

236.000 Kilometer hat der Passat auf dem Buckel. Es ist der Streifenwagen des Wusterwitzer Revierpolizisten Gerd Mangelsdorf. Das Auto verströmt einen Geruch nach alten Ledersitzen und Zigarettenrauch. Neben dem Polizeihauptkommissar sitzt an diesem Vormittag der 50-jährige Dirk Andreas.

Der 50-jährige Polizeikommissar überlegt, vom Wach- und Wechseldienst in die Revierpolizei zu wechseln. Deswegen begleitet er an diesem Tag den zwölf Jahre älteren Kollegen. Andreas steuert den Streifenwagen. Ein Klemmbrett liegt zwischen den Vordersitzen, darin zwei Haftbefehle gegen einen 44-jährigen Kirchmöseraner. In wenigen Minuten nehmen die beiden Beamten den Mann fest.

>>LESEN SIE AUCH TEIL 1 DER SERIE: Wo in Havelsee die Unfallbrennpunkte sind

Vor dem Haus kommt ein großgewachsener Mann den Gartenweg hinunter. Er trägt Gummilatschen, eine dreckige Jogginghose. „Schönen guten Tag, Mangelsdorf mein Name, Sie sind der?“ Der Hausbewohner nennt verdutzt seinen Namen: „Das habe ich mir gedacht.“

Der Wusterwitzer Revierpolizist Gerd Mangelsdorf am Bahnübergang, der ihm wegen der dortigen Halbschranken große Sorge bereitet. Quelle: Marion von Imhoff

Es geht um 210 Euro aus begangenen Ordnungswidrigkeiten. Geldstrafen, die Silvio R. (Name geändert) nicht bezahlt hat. Nun drohen ihm 15 Tage Erzwingungshaft.

Befreien könnte ihn davon nur die sofortige Zahlung der Strafe: „210 Euro auf einen Schlag“, erläutert Gerd Mangelsdorf das Verfahren. Er spricht freundlich, aber bestimmt. Der 62-Jährige strahlt Autorität aus. „Letzte Woche waren schon mal Kollegen von ihnen hier“, sagt Silvio R.

Die Beamten hinterließen einen handschriftlichen Zettel im Briefkasten. Silvio R. geht zurück ins Haus, holt den Zettel. Darauf steht, dass das Geld „ist zügig zu bezahlen“.

Mit der Streife zur Sparkasse

„Wir fahren Sie hin, wo Sie bezahlen können“, sagt Gerd Mangelsdorf bestimmt. „Sie haben Geld auf dem Konto?“ „Joa“, antwortet Silvio R. Hätte er es nicht, wird ihn die Polizeifahrt im altehrwürdigen Streifenwagen nicht zum nächsten Geldautomaten, sondern in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg führen.

Polizeistatistik für Wusterwitz, Plaue und Kirchmöser Die Kriminalitätsstatistik für das Amt Wusterwitz weist 2018 sechs Prozent mehr Straftaten auf als im Jahr zuvor. Von den 205 Straftaten konnten 55 Prozent aufgeklärt werden. Im Jahr zuvor lag die Aufklärung bei 60 Prozent. Die Polizei registrierte einen Rückgang an Körperverletzungen von 33 in 2017 auf 28 im Jahr 2018. 73 Diebstähle ereigneten sich, das sind elf mehr als 2017. Drei Straftaten richteten sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 47 Unfälle ereigneten sich in Wusterwitz 2018, vier mehr als im Jahr zuvor. Drei Menschen wurden dabei schwer- und sieben Menschen leicht verletzt. In Plaue kam es 2018 zu 103 Straftaten, sieben mehr als im Jahr zuvor. 63 Prozent der Fälle konnte die Polizei aufklären. Es kam zu 25 Diebstählen, zwölf Körperverletzungen (2017: 7) und 21 Sachbeschädigungen. 70 Unfälle mit sieben Verletzten ereigneten sich 2018 in Plaue, das ist ein leichter Rückgang. Ein Mensch starb dabei. In Kirchmöser kam es zu 185 Straftaten im vorigen Jahr (2017: 179). 44 Prozent wurden aufgeklärt. Das meiste waren Diebstähle (62), gefolgt von Sachbeschädigungen (51) und Körperverletzungen (12). 49 Unfälle passierten 2018 in Kirchmöser (2017: 57). Zehn Menschen wurden dabei verletzt.

„Schließen Sie ab, kommen Sie mit, wir fahren zur Sparkasse.“ Silvio R. geht ins Haus zurück und kommt in anderen Gummilatschen wieder heraus. Die beiden Polizisten in ihren blauen Uniformen und der Kirchmöseraner gehen zum Streifenwagen. Ein Nachbar blickt neugierig hinüber.

Lkw-Fahrer ist Führerschein los

„Außer dem Zettel der Kollegen haben Sie mindestens zwei Mal die Aufforderung zum Zahlen gekriegt“, sagt Mangelsdorf während der Tour zur Sparkasse Kirchmöser. „Ich habe es gekriegt, ja, ich habe auch einen Ganzteil überwiesen“, sagt der Verhaftete.

„Sind Sie Fernfahrer gewesen?“, fragt Mangelsdorf. „Ja, aber leider – ohne Führerschein geht es nicht“, antwortet Silvio R. „Weswegen Führerschein weg?“ Die Antwort: „Volles Punktekonto.“ „Na, da haben Sie ja gesammelt“, kommentiert es Polizeikommissar Andreas.

Mangelsdorf war schon einmal bei dem Mann in ähnlicher Sache. „Damals hat Ihre Frau gezahlt.“ Nun kommen die Männer fast ins Plaudern. „Ich wollte am Dienstag eigentlich zum Augenarzt und das gleich miterledigen“, sagt Silvio R.

„Wissen Sie, was soll ich Ihnen dazu sagen. Das sollte man dann wirklich zeitnah machen. Solange da immer noch ein Betrag offen ist, die Verfahrenskosten kommen ja noch dazu. Die müssen Sie heute nicht bezahlen. Aber sobald Sie flüssig sind, bezahlen Sie die auch. Dann sind Sie die beiden Sachen los.“

Revierpolizist gibt Rat

Und dann gibt der erfahrene Revierpolizist einen guten Rat: „Wenn Sie mal wirklich nicht zahlen können, den Rechtspfleger anrufen und mit ihm eine Ratenzahlung vereinbaren. In der Regel wollen Sie nicht alle Mann einsperren. Die wollen nur ihr Geld haben. Die Ratenzahlung muss man dann einhalten, wenn man da einmal nicht zahlt, dann ist der Haftbefehl absolut zu vollstrecken.“

Der Streifenwagen hat den Parkplatz vor der Sparkasse erreicht. Mangelsdorf begleitet Silvio R. zum Geldautomaten. Anschießend geht es zur Polizeiinspektion in Brandenburg, wo alles quittiert wird. Von dort nehmen sie den Mann wieder zurück nach Kirchmöser.

Sein Revier ist Wusterwitz

In Kirchmöser hat Mangelsdorf nur vertretungsweise Repo-Dienst, dann, wenn sein Kollege Bernd Niesicke im Urlaub ist. Seit der Wende ist Gerd Mangelsdorf Revierpolizist in Wusterwitz. Zu DDR-Zeiten war er dort Abschnittsbevollmächtigter, kurz ABVler.

Was ist unauslöschlich in den Erinnerungen des Polizisten geblieben? „Der Mord an einem Taxifahrer“, sagt Gerd Mangelsdorf.

Es war die Nacht zum 14. Februar 1995. Ein 60-jährige Taxifahrer wurde am Ortseingang nahe Wusterwitz erschlagen, sein Mercedes 190 D in Brand gesetzt. „Der Mord wurde hier nicht geklärt“, erzählt Mangelsdorf.

Der Taxifahrer-Mord von 1995

Der Täter wurde nicht gefasst. Er stellte sich fünfzehn Jahre später in Euskirchen ( Nordrhein-Westfalen). „Er hat sich gestellt und gestanden. Er sagte, dass er mit der Tat auf dem Gewissen nicht mehr klar gekommen sei“, berichtet der Repo. Getötet hatte der Geständige den Taxifahrer, weil er die Zeche nicht bezahlen konnte.

Bei den Ermittlungen der Mordkommission war Gerd Mangelsdorf eingebunden „Daran nagt man lange.“

Und seine größte Sorge im Revier? Der Wusterwitzer Bahnübergang, geschützt nur mit Halbschranken. Seit Langem setzt sich Mangelsdorf für eine Vollschranke dort ein. Es ist ein Pendlerbahnhof. „Da gibt es immer wieder gefährliche Situationen.“

Gefährlicher Bahnübergang

Bürgermeister Ronald Melchert hatte dort nach dem tödlichen Unfall einer Rentnerin 2015 sogar den Bau einer Fußgängerbrücke gefordert. Die 77-jährige Frau war damals trotz geschlossener Halbschranke über die Gleise gegangen und von einem Regionalexpress überrollt worden.

„Das Problem würde eine Vollschranke mit darunterhängenden Gittern lösen“, sagt Mangelsdorf. „Keiner würde da rüberklettern.“ Jetzt aber rennen manche Leute über die Gleise, um einen Zug noch zu erreichen. „Wir kriegen es regelmäßig berichtet, dass das oft vorkommt. Doch die heranfahrenden Züge sieht man kaum und wenn man sie sieht, ist es schon zu spät.“

In einem Jahr in Pension

Mangelsdorf kennt durch seine Jahrzehnte als Revierpolizist 70 Prozent der Wusterwitzer. So sagt er es selbst. „Man lernt die Bürger kennen.“

In gut einem Jahr geht Gerd Mangelsdorf in Pension. Bereits am 31. Mai dieses Jahres verabschiedet sich sein Kollege Bernd Niesicke in den Ruhestand: Er steht bevor, der Wachwechsel in den Revieren Wusterwitz, Plaue und Kirchmöser.

Von Marion von Imhoff